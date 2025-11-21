Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Σε δημόσια διαβούλευση έως 5 Δεκεμβρίου το σχέδιο νόμου για ίδρυση Σώματος Υπαξιωματικών, ανωτατοποίηση σχολών, εθελοντική θητεία γυναικών και νέα μισθολόγια στρατιωτικών

21 Νοέ. 2025 10:51
Τέθηκε από χθες το βράδυ σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή». Το νομοσχέδιο, που είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, περιλαμβάνει εκτεταμένες αλλαγές στη σταδιοδρομία, τη μισθολογική κατάσταση και την εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού.

Η διαβούλευση διενεργείται στην πλατφόρμα opengov.gr και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 στις 09:00.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί μέρος της «Ατζέντας 2030» για τις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει έξι βασικούς πυλώνες:

  1. Εξορθολογισμός της σταδιοδρομίας και της βαθμολογικής εξέλιξης των στελεχών με έμφαση στην αξιοκρατία, καθώς και ίδρυση νέου Σώματος Μονίμων Υπαξιωματικών.
  2. Νέες μισθολογικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση των αποδοχών του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού και αναγνώριση της προσφοράς τους.
  3. Εκσυγχρονισμός και ενοποίηση των διατάξεων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση όλων των κατηγοριών στελεχών.
  4. Αναδιοργάνωση και ανωτατοποίηση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, με μετατροπή των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  5. Αναθεώρηση της στρατολογικής νομοθεσίας, ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εφέδρων, θεσμοθέτηση του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου» και παροχή δυνατότητας εθελοντικής ένοπλης θητείας σε Ελληνίδες.
  6. Ρυθμίσεις για τη στρατιωτική δικαιοσύνη, βελτίωση των αποδοχών των οπλιτών θητείας και άλλες επιμέρους διατάξεις.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων τις τελευταίες δεκαετίες.

