Σε διπλωματικό «πάγο» οι συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας λόγω της κρίσης στο Ιράν

Σε πλήρη παύση οδηγήθηκαν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η διεθνής προσοχή και οι διπλωματικοί πόροι στρέφονται πλέον στην πολεμική σύρραξη που μαίνεται στο Ιράν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ρωσικής εφημερίδας «Izvestia», το οποίο επικαλείται κυβερνητικές πηγές της Μόσχας, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την αναστολή των τριμερών επαφών. Ρώσοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να μεταβάλει τις ισορροπίες, πιέζοντας ενδεχομένως το Κίεβο προς την αναζήτηση συμβιβαστικών λύσεων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επισημοποίησε την παύση των εργασιών της τριμερούς ομάδας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ορισμένοι δίαυλοι παραμένουν τυπικά ανοιχτοί για ειδικά ζητήματα.

«Η τριμερής ομάδα βρίσκεται σε παύση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ, προσθέτοντας πως ο προεδρικός απεσταλμένος, Κιρίλ Ντμίτριεφ, θα εστιάσει πλέον το έργο του στους τομείς των επενδύσεων και της οικονομικής συνεργασίας, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το αμιγώς διαπραγματευτικό κομμάτι για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες διεθνών αναλυτών ότι η «ανάφλεξη» στον Περσικό Κόλπο λειτουργεί ως αντιπερισπασμός, περιπλέκοντας την ήδη δύσκολη εξίσωση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



