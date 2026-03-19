Σε διπλωματικό «πάγο» οι συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας λόγω της κρίσης στο Ιράν

Σταματούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν.

19 Μαρ. 2026 9:10
Σε πλήρη παύση οδηγήθηκαν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η διεθνής προσοχή και οι διπλωματικοί πόροι στρέφονται πλέον στην πολεμική σύρραξη που μαίνεται στο Ιράν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ρωσικής εφημερίδας «Izvestia», το οποίο επικαλείται κυβερνητικές πηγές της Μόσχας, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την αναστολή των τριμερών επαφών. Ρώσοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να μεταβάλει τις ισορροπίες, πιέζοντας ενδεχομένως το Κίεβο προς την αναζήτηση συμβιβαστικών λύσεων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επισημοποίησε την παύση των εργασιών της τριμερούς ομάδας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ορισμένοι δίαυλοι παραμένουν τυπικά ανοιχτοί για ειδικά ζητήματα.

«Η τριμερής ομάδα βρίσκεται σε παύση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ, προσθέτοντας πως ο προεδρικός απεσταλμένος, Κιρίλ Ντμίτριεφ, θα εστιάσει πλέον το έργο του στους τομείς των επενδύσεων και της οικονομικής συνεργασίας, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το αμιγώς διαπραγματευτικό κομμάτι για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες διεθνών αναλυτών ότι η «ανάφλεξη» στον Περσικό Κόλπο λειτουργεί ως αντιπερισπασμός, περιπλέκοντας την ήδη δύσκολη εξίσωση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:55 Σύνοδος Κορυφής: Ο Μητσοτάκης ζητά ευρωπαϊκό σχέδιο για άμυνα, ενέργεια και σύνορα
11:51 Ηράκλειο: Η ΕΣΗΕΠΗΝ ανοίγει τον κύκλο των 100 χρόνων της με μεγάλη επετειακή έκθεση
11:45 Πάτρα: Πήγε να φύγει για το εξωτερικό με αρχαία νομίσματα στη βαλίτσα του
11:44 Ελληνικοί πύραυλοι patriot κατέρριψαν Ιρανικά βλήματα
11:39 Καλογριά: Ψαράδες έβγαλαν με τα δίχτυα πιθανό τμήμα αρχαίου αμφορέα ΦΩΤΟ
11:37 Τι είναι το South Pars Gas Field για το οποίο απειλεί ο Τραμπ;
11:32 Αιγιάλεια: Ενισχύεται η αστυνόμευση με ομάδες ΟΠΚΕ και νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό
11:29 Πάτρα: Θλίψη στα Ζαρουχλέικα για τον θάνατο του Φώτη Ανδριόπουλου – “Έφυγε” σε ηλικία 59 χρόνων
11:26 ΔΥΠΑ : Μέχρι τις 20 Μαρτίου οι ενστάσεις για το Voucher των 750 ευρώ
11:22 Πάτρα: Το νέο βιβλίο της Χριστίνας Καρποντίνη φωτίζει 51 Ελληνίδες που άνοιξαν δρόμους
11:18 Γαστούνη: Ανήλικοι μπήκαν σε μίνι μάρκετ και άρπαξαν τσιγάρα και ηλεκτρονικά τσιγάρα
11:16 Δυο αγώνες για την Ακαδημία των Σπορ, τιμά πατρινό γυμναστή
11:13 Κακλαμάνης: Αλλάζει ο Κανονισμός της Βουλής μετά το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη – Έρχεται απαγόρευση βιντεοσκόπησης
11:09 Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο με τον Γεωργιάδη να τρώει κράκερς
11:03 Αίγυπτος: Άνοιξε ξανά η λωρίδα της Γάζας
11:02 Βέροια: Χωρίς απαντήσεις ακόμη η υπόθεση της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια – Παραμένει κρίσιμη η κατάστασή της
10:55 Πάτρα: Να μπει φρένο στα τροχαία – Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών
10:51 Δυτική Αχαΐα: Το βίντεο στα social που «έκαψε» άνδρα στα Σαγαίικα
10:47 Νέα εξόρμηση για τους κολυμβητές της ΝΕΠ
10:42 Πατήσια: Χειροπέδες σε γνωστό τράπερ μετά από καταδίωξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
