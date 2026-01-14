Σε ελληνικά νερά η πρώτη φρεγάτα Belharra «Κίμων»

Πρόκειται για ιστορική στιγμή για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό καθώς μπήκε σε ελληνικά νερά η πρώτη υπερσύγχρονη ψηφιακή φρεγάτα «Κίμων» τύπου Belharra.

Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος, Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας με ναυτικό σήμα υποδέχτηκε την ελληνική φρεγάτα Belharra που με υψωμένη την γαλανόλευκη σημαίνει στέλνει μήνυμα αποτροπής σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο.


Το ναυτικό σήμα του Α/ΓΕΝ
«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία.

Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε, τόσο στην άρτια διαδικασία παραλαβής, όσο και κατά τον απαιτητικό επαναπλούν.

Πλέετε άξιοι συνεχιστές της ένδοξης ναυτικής μας παρακαταθήκης. Η επιβλητική ανάστροφη πλώρη της φρεγάτας «Κίμων» σύντομα θα συναντήσει το ακρόπρωρο της Αθηναϊκής Τριήρους και το θωρηκτό καταδρομικό «Αβέρωφ», συνθέτοντας τα σύγχρονα «ξύλινα τείχη» της πατρίδας μας.

Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή, να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, τιμώντας το «Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος», με τον Άγιο Νικόλαο πάντα στην πλώρη σας. Καλώς ορίσατε, Αντιναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας ΠΝ Αρχηγός ΓΕΝ».

