Σε «επιχειρησιακή παρεξήγηση» οφείλεται η δολοφονία των 15 άοπλων διασωστών στη Γάζα λένε οι IDF

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε «επαγγελματικές αποτυχίες» και «παραβιάσεις διαταγών» σχετικά με τη δολοφονία 15 Παλαιστινίων διασωστών και γιατρών στη Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας, τον περασμένο μήνα – περιστατικό που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και αποδοκιμασία.

Όπως αναφέρεται στον Independent, όπου παρατίθενται τα αποτελέσματα μίας έρευνας των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) για το περιστατικό της 23ης Μαρτίου, ο θάνατος των εργαζομένων βοηθών ήταν αποτέλεσμα μιας «παρεξήγησης» που προέκυψε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης.

Αναφέρεται, επίσης, ότι οι IDF θα απολύσουν έναν αναπληρωτή διοικητή για το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με τον υποστράτηγο Yoav Har-Even, επικεφαλής του ερευνητικού κλάδου του στρατού, τα πτώματα και τα οχήματα απομακρύνθηκαν από το δρόμο επειδή ο στρατός ήθελε να τον χρησιμοποιήσει ως διαδρομή εκκένωσης αργότερα εκείνη την ημέρα. «Κανένας από τους διασώστες δεν ήταν οπλισμένος», τόνισε.

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε, αρχικά, ότι τα οχήματα των γιατρών δεν είχαν ενεργοποιημένα τα σήματα έκτακτης ανάγκης όταν τα στρατεύματα άνοιξαν πυρ, ωστόσο, βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα από το κινητό ενός εκ των νεκρών, ο οποίος ήταν γιατρός, έδειξε ότι οι διασώστες δέχθηκαν απρόκλητα πυρά. Αργότερα, οι IDF επικαλέστηκαν ότι αισθάνθηκαν «απειλή» λόγω παρουσίας μελών της Χαμάς στην περιοχή.

BREAKING: A video found on a Palestinian paramedic’s phone, discovered in a mass grave with 14 other medics, captures his final moments.

Gunfire erupts as he recites the shahada:

“There is no God but God…Forgive me, mother. This is the path I chose to help people.” pic.twitter.com/1HNSViz70O

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 5, 2025