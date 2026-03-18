Σε επιφυλακή οι αρχές στη Βρετανία για την έξαρση μηνιγγίτιδας μετά το πάρτι σε κλαμπ

Στα 20 ανήλθαν τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας μηνιγγίτιδας στο Κεντ της νοτιοανατολικής Αγγλίας, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της UKHSA. Από αυτά, 9 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά και 11 παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα και ενδέχεται να καταγραφούν και άλλα περιστατικά.

Η επιδημία έχει ήδη προκαλέσει δύο θανάτους: ενός 21χρονου φοιτητή του Πανεπιστημίου του Κεντ και μιας έφηβης μαθήτριας από το Φέιβερσαμ. Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ χαρακτήρισε την έξαρση «άνευ προηγουμένου» ως προς την έκτασή της.

Η πλειονότητα των περιπτώσεων συνδέεται με το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry στο Καντέρμπουρι, όπου, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν βρεθεί αρκετοί από τους ασθενείς μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου. Η UKHSA έχει καλέσει όσους πήγαν στο κλαμπ εκείνες τις ημερομηνίες να λάβουν προληπτική αγωγή με αντιβιοτικά.

Από τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, έξι αφορούν μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο ομάδας Β (MenB), στην οποία περιλαμβάνονται και οι δύο θάνατοι. Η υπηρεσία επισημαίνει ότι πρόκειται για σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη, η οποία μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα σε μηνιγγίτιδα ή σηψαιμία.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της επιδημίας, έχουν ήδη χορηγηθεί περισσότερες από 2.500 δόσεις αντιβιοτικών σε φοιτητές, στενές επαφές κρουσμάτων και άτομα που επισκέφθηκαν το Club Chemistry. Παράλληλα, οι γενικοί γιατροί σε όλη τη χώρα έχουν ενημερωθεί να συνταγογραφούν προληπτική αγωγή σε όσους ανήκουν στις ομάδες που έχουν εκτεθεί.

Επιπλέον, η UKHSA ανακοίνωσε την έναρξη στοχευμένου προγράμματος εμβολιασμού MenB, το οποίο θα ξεκινήσει από τους φοιτητές που διαμένουν στις εστίες της πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου του Κεντ στο Καντέρμπουρι. Στην πρώτη φάση αναμένεται να ειδοποιηθούν έως και 5.000 φοιτητές.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι τα συμπτώματα μπορεί αρχικά να μοιάζουν με γρίπη ή κρυολόγημα και περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, υπνηλία, εμετούς, γρήγορη αναπνοή, κρύα χέρια και πόδια, ενώ σε περιπτώσεις σηψαιμίας μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα που δεν ξεθωριάζει όταν πιέζεται με ποτήρι. Η βρετανική υπηρεσία ζητά άμεση ιατρική αξιολόγηση σε κάθε ύποπτο σύμπτωμα, καθώς η έγκαιρη θεραπεία μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



