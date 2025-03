Σε εξέλιξη η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Λίγο μετά τις 16.30 (ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Λευκό Οίκο να ανακοινώνει ότι κορυφαίο θέμα στην κοινή ατζέντα είναι η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο έκανε σχετική ανάρτηση στο Twitter για την έναρξη της τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο ηγετών.

Happening Now—President Trump is in the Oval Office on a call with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine.

— Dan Scavino (@Scavino47) March 19, 2025