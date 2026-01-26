Σε ισχύ επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι σε πολλές περιοχές της χώρας

σχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πλήξουν σήμερα και αύριο πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ενώ η υπηρεσία επισημαίνει ότι η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται συνεχώς.

Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό πρωτοκόλλου 2/2026, που είχε εκδοθεί την Κυριακή, επικαιροποιήθηκε τη Δευτέρα με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα επιβεβαιώνονται και θα συνεχιστούν έως και την Τρίτη, κυρίως στη νότια και νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Η ΕΜΥ σημειώνει ότι το δελτίο θα ανανεωθεί εκ νέου εντός 12 ωρών, καθώς η κακοκαιρία εξελίσσεται δυναμικά.

Πού θα εκδηλωθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Δευτέρα σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Τρίτη σε τμήματα της νότιας και νοτιοανατολικής νησιωτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, έντονα φαινόμενα αναμένονται:

Στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, έως αργά το βράδυ της Δευτέρας, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τις απογευματινές ώρες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας έως και τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Δευτέρας έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης.

Στην Κρήτη έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης.

Στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας.

Δείτε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Παράλληλα με τα έντονα φαινόμενα, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα ανατολικά και στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή στροφή σε νοτιοδυτικούς ανέμους με μικρή εξασθένηση.

Στα δυτικά της χώρας, οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως νοτιοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς με παρόμοια ένταση.

Συστάσεις και παρακολούθηση της εξέλιξης

Η ΕΜΥ συνιστά στους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες προγνώσεις και προειδοποιήσεις, καθώς και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ενώ επισημαίνει ότι το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



