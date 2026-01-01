Σε ισχύ το νέο, αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους

O Νόμος 5225/2025 φέρνει διεύρυνση παραπτωμάτων, νέες ποινές και επιτάχυνση διαδικασιών

01 Ιαν. 2026 13:43
Από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 εφαρμόζεται ο νόμος 5225/2025, ο οποίος αναμορφώνει ριζικά το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, προβλέποντας αυστηροποίηση ποινών, προσθήκη νέων παραπτωμάτων και διευκόλυνση απολύσεων σε σοβαρές περιπτώσεις.

Ο νόμος επανακαθορίζει τα όρια υπηρεσιακής ευθύνης και αφορά υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Οι ρυθμίσεις εισήχθησαν από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Στον κατάλογο πειθαρχικών παραπτωμάτων προστίθενται νέα, όπως η παράλειψη δήλωσης κωλύματος συμφέροντος, η εκδήλωση βίας ή παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, η παράλειψη ή καθυστέρηση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης, η συμμετοχή σε εταιρείες ή άσκηση ασυμβίβαστων έργων, καθώς και η άρνηση συμμετοχής σε διαδικασία αξιολόγησης (ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος). Η άρνηση αξιολόγησης για δύο συνεχόμενες περιόδους επισύρει οριστική παύση.

Για δημοτικούς υπαλλήλους προβλέπονται ειδικά παραπτώματα, όπως η άρνηση χρήσης μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, κράνη, μάσκες κ.λπ.) ή η μη προσέλευση σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Η μη παροχή τέτοιων μέσων από τη διοίκηση συνιστά σοβαρή παράβαση. Για τη δημοτική αστυνομία, ειδικό παράπτωμα αποτελεί η άρνηση χρήσης στολής και διακριτικού σήματος.

Προστίθενται τρεις νέες ποινές: στέρηση χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου (1-5 έτη), αφαίρεση έως τεσσάρων μισθολογικών κλιμακίων και απαγόρευση άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου (1-5 έτη). Η πλήρης λίστα ποινών (κατ’ αύξουσα βαρύτητα) περιλαμβάνει: έγγραφη επίπληξη, πρόστιμο έως αποδοχές 12 μηνών, στέρηση κλιμακίου, αφαίρεση κλιμακίων, στέρηση προαγωγής (1-5 έτη), στέρηση συμμετοχής σε επιλογή προϊσταμένου (1-5 έτη), αφαίρεση/απαγόρευση προϊσταμένου, υποβιβασμός έως δύο βαθμούς, προσωρινή παύση (3-12 μήνες χωρίς αποδοχές) και οριστική παύση.

Αυξάνονται τα όρια ποινών που επιβάλλουν ορισμένα όργανα (π.χ. υπουργός: πρόστιμο από 3 σε 5 μήνες αποδοχές). Εισάγεται για πρώτη φορά η «πειθαρχική συνδιαλλαγή», όπου ο υπάλληλος μπορεί να ζητήσει ευνοϊκότερη ποινή, εφόσον το παράπτωμα δεν επισύρει οριστική παύση και δεν υπάρχει οικονομική ζημιά ή αυτή έχει αποκατασταθεί.

Από το 2026 αναλαμβάνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (60 δικαστές του ΝΣΚ, σε τριμελή/πενταμελή κλιμάκια), με στόχο διαφάνεια, αντικειμενικότητα και επιτάχυνση (αποφάσεις που προηγουμένως καθυστερούσαν έως 5 έτη). Τα υφιστάμενα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συμβούλια καταργούνται από αρχές 2027 και πρέπει να ολοκληρώσουν εκκρεμείς υποθέσεις έως τέλη 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εκκρεμούν 3.360 ένορκες διοικητικές εξετάσεις (77 από 2021) και πάνω από 5.900 υπάλληλοι έχουν ανοιχτές πειθαρχικές υποθέσεις.

