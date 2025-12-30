Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε κυκλοφορία η Περιμετρική Πατρών – Ρυθμίσεις στο ύψος της Εγλυκάδας

Κυκλοφορία από την αριστερή λωρίδα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων – Κλειστή η έξοδος προς Πύργο

30 Δεκ. 2025 12:49
Σε κανονική κυκλοφορία έχει τεθεί ο αυτοκινητόδρομος στην Περιμετρική Οδό Πατρών, σύμφωνα με ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού.

Ωστόσο, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της Εγλυκάδας διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις σχετικές σημάνσεις.

Παράλληλα, παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου Εγλυκάδας στην κατεύθυνση προς Πύργο, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Οι αγρότες της Αχαΐας αναμένεται να συνεδριάσουν ξανά το απόγευμα της Παρασκευής για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, δηλαδή αν θα μείνει ανοικτός ο δρόμος ή θα συνεχιστούν οι διαμαρτυρίες με αυτή τη μορφή. Πάντως, μέχρι την Παρασκευή η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.

