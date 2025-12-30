Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε κυκλοφορία η Περιμετρική Πατρών – Ρυθμίσεις στο ύψος της Εγλυκάδας

Σε κανονική κυκλοφορία έχει τεθεί ο αυτοκινητόδρομος στην Περιμετρική Οδό Πατρών, σύμφωνα με ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού.

Ωστόσο, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της Εγλυκάδας διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις σχετικές σημάνσεις.

Διαβάστε επίσης: Μπλόκα αγροτών: Το plan Β και οι σκέψεις για πρόστιμα στα τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, που ανοίγουν οι δρόμοι

Παράλληλα, παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου Εγλυκάδας στην κατεύθυνση προς Πύργο, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Οι αγρότες της Αχαΐας αναμένεται να συνεδριάσουν ξανά το απόγευμα της Παρασκευής για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, δηλαδή αν θα μείνει ανοικτός ο δρόμος ή θα συνεχιστούν οι διαμαρτυρίες με αυτή τη μορφή. Πάντως, μέχρι την Παρασκευή η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



