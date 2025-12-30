Μπλόκα αγροτών: Το plan Β και οι σκέψεις για πρόστιμα στα τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, που ανοίγουν οι δρόμοι

Με το βλέμμα στραμμένο στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων το Σάββατο 3/01/2026, η κυβέρνηση προχωράει στη διαμόρφωση εναλλακτικού σχεδίου για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

«Εμείς παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά. Θα ήταν καλό αν μπορούσαμε να έχουμε την ίδια ανταπόκριση από τους αγρότες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο Action24 με την προειδοποίηση ότι «αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ». Άλλωστε επέμεινε ότι λύση μπορεί να προκύψει μόνο με «ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία» και εξέφρασε την ελπίδα μέχρι τα Φώτα «όλοι να δείξουν κατανόηση».

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι στην κυβέρνηση αποφασίστηκε να μην ασκηθεί βία, ενώ κάλεσε τους εκπροσώπους για ακόμη μια φορά σε διάλογο. Παράλληλα, ανέφερε πως υπάρχουν σκέψεις για νέες διατάξεις στον νόμο, ως επόμενο βήμα, μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ τόνισε πως «πρέπει να αφήσουμε την Τροχαία να κάνει τη δουλειά της».

Το κλίμα που μεταδίδεται από την κυβέρνηση οπως μεταδίδει το enikos.gr, είναι ότι σταδιακά επικρατεί η άποψη ότι θα πρέπει να αναληφθεί κάποιου είδους δράση προκειμένου να μην παραταθεί επί μακρόν η κατάσταση με τους αποκλεισμούς στο εθνικό δίκτυο. Χωρίς να διατυπώνεται ξεκάθαρα όλα δείχνουν ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα με ορίζοντα το προσεχές Σάββατο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

Κατά ορισμένες εκτιμήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, στο μέτωπο των κινητοποιήσεων έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σημάδια κόπωσης. Αυτό δεν αποκλείεται όπως εκτιμούν, να οδηγήσει σε κινήσεις εκτόνωσης και από την πλευρά των αγροτών, με αποδοχή μίας διαδικασίας διαλόγου.

Εάν όμως, τα πράγματα κινηθούν σε αντίθετη τροχιά, με επικράτηση της σκληρής γραμμής, τότε αναμένεται να υπάρξει αλλαγή προσέγγισης και από την πλευρά της κυβέρνησης.

«Δεν υπάρχει κράτος που να έχει αντιμετωπίσει τα τρακτέρ με αστυνομικές δυνάμεις» απαντάει, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», κυβερνητική πηγή στο ερώτημα αναφορικά με τον προσανατολισμό της κυβέρνησης όσον αφορά στο plan B που έχει αρχίσει να συζητείται και να διαμορφώνεται.

Οι εναλλακτικές κινήσεις που στην κυβέρνηση εξετάζουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αφορούν κυρίως στην επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων για μια σειρά από αδικήματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη κατάληψη του εθνικού οδικού δικτύου, την παρακώλυση συγκοινωνιών, την παρεμπόδιση μεταφοράς αγαθών.

Κυβερνητική πηγή επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί, έχει καταστήσει σαφές πως ό, τι μπορούσε να κάνει το έχει κάνει και ταυτόχρονα προσπαθεί να εξισορροπήσει την κατάσταση απέναντι στην αγωνία και τη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε από επαγγελματίες που πλήττονται από τις κινητοποιήσεις.

Ανοίγουν σημεία των εθνικών οδών ενόψει της Πρωτοχρονιάς

Από τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2025, η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, στο ύψος της Εγλυκάδας, θα παραμείνει προσωρινά ανοιχτή για τα οχήματα, σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών. Η κυκλοφορία θα γίνεται από μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έκτακτα περιστατικά και λόγους οδικής ασφάλειας. Η προσωρινή διάνοιξη θα ισχύσει έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, οπότε ο δρόμος θα κλείσει εκ νέου επ’ αόριστον. Η κίνηση ρυθμίζεται με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την έξοδο των Χριστουγέννων, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Κλειστή μέχρι αύριο, Τετάρτη η Ιόνια οδός στο Αγγελόκαστρο

Στην Ιόνια οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι αύριο, Τετάρτη 31/12 το πρωί.

Τότε αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Στη Νίκαια, οι αγρότες δεν έχουν προγραμματίσει κάποια δράση, αλλά προκειμένου να ταξιδέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, στις 9 το πρωί θα ανοίξει η αερογέφυρα που βρίσκεται επάνω από το μπλόκο της Νίκαιας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, έξω από την Λάρισα, ώστε να εξυπηρετηθούν όσοι κινούνται από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Για τους ταξιδιώτες που θα κινηθούν αντιστρόφως, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, θα ακολουθείται η διαδρομή, στην οποία εκτρέπει η Τροχαία τα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, από τον κόμβο Πλατυκάμπου, θα εισέρχονται στην παλαιά εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και μέσω του Κιλελέρ θα μπαίνουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Αυτό, θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή και από το Σάββατο και μετά οι αγρότες θα έχουν αποφασίσει πώς θα κινηθούν για τη συνέχιση του αγώνα τους.

Στα Μάλγαρα τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και το Σάββατο, ημέρα όπου οι αγρότες αναμένεται να λάβουν τελικές αποφάσεις όσον αφορά τις κινητοποιήσεις τους, μετά από την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή.

Στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, μέχρι και την Δευτέρα το πρωί, θα παραμείνει ανοιχτή η Εθνική Οδός, τουλάχιστον μια λωρίδα ανά ρεύμα. Εξαίρεση αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κίνηση των φορτηγών. Η διέλευση τους θα γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σημειώνεται ότι στο σημείο εκείνο και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι κλειστό, μήκους περίπου 7 χιλιομέτρων και για την διέλευση υπάρχει παρακαμπτήριος δρόμος, τον οποίο χρησιμοποιούν τα οχήματα και που το απόγευμα της Δευτέρας δημιουργήθηκαν κάποιες ουρές.

Το κομμάτι αυτό θα παραμένει κλειστό μέχρι και το πρωί της Τρίτης, παρόλο που θα ανοίξει η Εθνική Οδός. Τα οχήματα στο σημείο εκείνο, στο ρεύμα προς Αθήνα, θα κινηθούν μέσα από παρακαμπτήριους.

Στο μπλόκο της Θήβας, οι αγρότες προσανατολίστηκαν στην θέση, τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά να αφήσουν ελεύθερη την δίοδο, με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο και για παράταση της ελεύθερης διέλευσης των οχημάτων και λίγο μετά την Πρωτοχρονιά.

Στον κόμβο του Μπράλου, στη Φθιώτιδα, η Εθνική Οδός παραμένει κλεισμένη και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Μάλιστα, στις 14:00-16:00 το μεσημέρι της Δευτέρας υπήρξε και ο αποκλεισμός του μοναδικού προδρόμου όπου υπάρχει σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων τόσο προς τις Θερμοπύλες, όσο και προς την Άμφισσα.

Ρεβεγιόν στους δρόμους είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το ίδιο μπλόκο του οποίοι οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει την πρόθεση να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση, βάζοντας ωστόσο προϋποθέσεις αλλά και την ικανοποίηση τριών ζητημάτων που έχουν θέσει.

