Και Πρωτοχρονιά στα μπλόκα οι αγρότες, ανοίγει η Περιμετρική της Πάτρας

Σταθεροί στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και την Πρωτοχρονιά και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ανοίγει η Περιμετρική της Πάτρας αλλά για λίγο – Τι στάση κρατούν οι αγρότες

Από τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2025, η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, στο ύψος της Εγλυκάδας, θα παραμείνει προσωρινά ανοιχτή για τα οχήματα, σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών. Η κυκλοφορία θα γίνεται από μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έκτακτα περιστατικά και λόγους οδικής ασφάλειας. Η προσωρινή διάνοιξη θα ισχύσει έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, οπότε ο δρόμος θα κλείσει εκ νέου επ’ αόριστον. Η κίνηση ρυθμίζεται με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την έξοδο των Χριστουγέννων, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Μητσοτάκης για αγροτικό: «Αγρότες τραμπουκίζουν άλλους αγρότες που θέλουν διάλογο»

Κλειστή μέχρι αύριο, Τετάρτη η Ιόνια οδός στο Αγγελόκαστρο

Στην Ιόνια οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι αύριο, Τετάρτη 31/12 το πρωί.

Τότε αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Στη Νίκαια, οι αγρότες δεν έχουν προγραμματίσει κάποια δράση, αλλά προκειμένου να ταξιδέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, στις 9 το πρωί θα ανοίξει η αερογέφυρα που βρίσκεται επάνω από το μπλόκο της Νίκαιας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, έξω από την Λάρισα, ώστε να εξυπηρετηθούν όσοι κινούνται από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Για τους ταξιδιώτες που θα κινηθούν αντιστρόφως, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, θα ακολουθείται η διαδρομή, στην οποία εκτρέπει η Τροχαία τα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, από τον κόμβο Πλατυκάμπου, θα εισέρχονται στην παλαιά εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και μέσω του Κιλελέρ θα μπαίνουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Αυτό, θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή και από το Σάββατο και μετά οι αγρότες θα έχουν αποφασίσει πώς θα κινηθούν για τη συνέχιση του αγώνα τους.

Στα Μάλγαρα τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και το Σάββατο, ημέρα όπου οι αγρότες αναμένεται να λάβουν τελικές αποφάσεις όσον αφορά τις κινητοποιήσεις τους, μετά από την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή.

Στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, μέχρι και την Δευτέρα το πρωί, θα παραμείνει ανοιχτή η Εθνική Οδός, τουλάχιστον μια λωρίδα ανά ρεύμα. Εξαίρεση αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κίνηση των φορτηγών. Η διέλευση τους θα γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σημειώνεται ότι στο σημείο εκείνο και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι κλειστό, μήκους περίπου 7 χιλιομέτρων και για την διέλευση υπάρχει παρακαμπτήριος δρόμος, τον οποίο χρησιμοποιούν τα οχήματα και που το απόγευμα της Δευτέρας δημιουργήθηκαν κάποιες ουρές.

Το κομμάτι αυτό θα παραμένει κλειστό μέχρι και το πρωί της Τρίτης, παρόλο που θα ανοίξει η Εθνική Οδός. Τα οχήματα στο σημείο εκείνο, στο ρεύμα προς Αθήνα, θα κινηθούν μέσα από παρακαμπτήριους.

Στο μπλόκο της Θήβας, οι αγρότες προσανατολίστηκαν στην θέση, τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά να αφήσουν ελεύθερη την δίοδο, με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο και για παράταση της ελεύθερης διέλευσης των οχημάτων και λίγο μετά την Πρωτοχρονιά.

Στον κόμβο του Μπράλου, στη Φθιώτιδα, η Εθνική Οδός παραμένει κλεισμένη και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Μάλιστα, στις 14:00-16:00 το μεσημέρι της Δευτέρας υπήρξε και ο αποκλεισμός του μοναδικού προδρόμου όπου υπάρχει σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων τόσο προς τις Θερμοπύλες, όσο και προς την Άμφισσα.

Ρεβεγιόν στους δρόμους είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το ίδιο μπλόκο του οποίοι οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει την πρόθεση να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση, βάζοντας ωστόσο προϋποθέσεις αλλά και την ικανοποίηση τριών ζητημάτων που έχουν θέσει.

