Σε κατάληψη Γυμνάσιο στην Κυψέλη μετά το περιστατικό μαχαιρώματος

Υπό κατάληψη τελεί από σήμερα γυμνάσιο στην περιοχή της Κυψέλης, μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού μαθήτριας από συνομήλική της με αιχμηρό αντικείμενο, κατά τη διάρκεια διαλείμματος στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Το συμβάν σημειώθηκε σε σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 15ο και το 60ό Γυμνάσιο Αθηνών.

Μαθήτρια 14 ετών, αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, περιέγραψε στο ΕΡΤnews τις στιγμές έντασης που εκτυλίχθηκαν μπροστά σε ομάδα μαθητών. Όπως ανέφερε, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, όταν η 16χρονη μαθήτρια, που είχε πρόσφατα μετεγγραφεί στο σχολείο, επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της, τραυματίζοντάς την στην κοιλιακή χώρα και στο χέρι.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η ανήλικη δράστης φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί και σε μαθητή που προσπάθησε να παρέμβει, γεγονός που προκάλεσε πανικό στον προαύλιο χώρο. «Φοβήθηκα για τη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στο συγκεκριμένο σχολείο δεν είχαν καταγραφεί στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά.

Ανησυχία μαθητών και γονέων

Μετά το συμβάν, η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά τους. Όπως δήλωσαν, γονείς εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την επιστροφή των παιδιών τους στο σχολικό περιβάλλον, μετά το περιστατικό.

Παράλληλα, διατυπώνονται καταγγελίες ότι η 16χρονη είχε παρουσιάσει παραβατική συμπεριφορά και σε προηγούμενο σχολείο, γεγονός που είχε οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Μαθητές κάνουν επίσης λόγο για ανεπαρκή ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επισημαίνοντας ότι η παρουσία σχολικού ψυχολόγου μία φορά την εβδομάδα δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Σύλληψη και έρευνα

Η 16χρονη ακινητοποιήθηκε άμεσα από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών. Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ενώ καταθέσεις για το περιστατικό έδωσαν και καθηγητές του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μαθήτριες δεν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Οι αρχές διερευνούν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Παρέμβαση Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώθηκε άμεσα για το συμβάν και έδωσε οδηγίες στη διεύθυνση του σχολείου και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους μαθητές και τις οικογένειές τους, μέσω σχολικού ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού.

Πηγή: ΕΡΤnews

