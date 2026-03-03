Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Για ποιο λόγο

Ο Δήμος αμέσως μετά την καταγραφή των ζημιών και διαπιστώνοντας το μέγεθος των προβλημάτων στις δημοτικές υποδομές, απέστειλε αίτημα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το οποίο κι έγινε δεκτό.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας - Για ποιο λόγο
03 Μαρ. 2026 15:16
Pelop News

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, μετά από αίτημα του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά τα πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα που κατεγράφησαν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2026.

Ο Δήμος αμέσως μετά την καταγραφή των ζημιών και διαπιστώνοντας το μέγεθος των προβλημάτων στις δημοτικές υποδομές, απέστειλε αίτημα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το οποίο κι έγινε δεκτό.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση «αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της  Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των  εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν  από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν κατά τους μήνες  Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2026 στην ανωτέρω περιοχή».

Η απόφαση έχει ισχύ έως τις 2 Ιουνίου 2026.

«Η σημερινή απόφαση για την κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά τις συνέπειες των έντονων φαινομένων που έπληξαν την περιοχή μας. Ο Δήμος μας θα διεκδικήσει κάθε διαθέσιμο πόρο για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών», ανέφερε ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:25 H Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον!
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ