Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Για ποιο λόγο

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, μετά από αίτημα του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά τα πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα που κατεγράφησαν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2026.

Ο Δήμος αμέσως μετά την καταγραφή των ζημιών και διαπιστώνοντας το μέγεθος των προβλημάτων στις δημοτικές υποδομές, απέστειλε αίτημα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το οποίο κι έγινε δεκτό.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση «αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2026 στην ανωτέρω περιοχή».

Η απόφαση έχει ισχύ έως τις 2 Ιουνίου 2026.

«Η σημερινή απόφαση για την κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά τις συνέπειες των έντονων φαινομένων που έπληξαν την περιοχή μας. Ο Δήμος μας θα διεκδικήσει κάθε διαθέσιμο πόρο για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών», ανέφερε ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

