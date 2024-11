Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες: Καίγονται σπίτι και καλλιέργειες

Σε μια από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια, το Λος Άντζελες βρίσκεται ξανά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χθες, μια μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα βορειοδυτικά της πόλης επεκτάθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας σπίτια και αγροτικές καλλιέργειες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι κατηύθυναν τις φλόγες προς πυκνοκατοικημένες και πολυτελείς περιοχές. Ο πύρινος εφιάλτης έχει θέσει σε κίνδυνο ζωές, περιουσίες και φυσικούς πόρους, αναδεικνύοντας το συνεχιζόμενο πρόβλημα των πυρκαγιών στην Καλιφόρνια.

Οι αρχές, φοβούμενες για την ασφάλεια των κατοίκων, κάλεσαν σε άμεση εκκένωση τις περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο, κυρίως βόρεια της πόλης Καμαρίλο, που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Multiple Wildfires burning in LA area.

Ventura County fires 🔥 9K acres burning within 4 1/2 hrs

Malibu 50 mph gust winds burning multiple homes. Pacific Coast Hwy closed both directions.

Fires 🔥 reaching all way to the Pacific Ocean #WatchTheWeather pic.twitter.com/EJlLUBvci3

