Σε κρίσιμη κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης – Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» μετά από ρήξη ανευρύσματος

Ώρες αγωνίας βιώνουν η οικογένεια και οι συνεργάτες του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, έπειτα από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει διασωληνωμένος και υπό καταστολή, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση σοβαρή αλλά ελεγχόμενη. Έχει ήδη υποβληθεί σε εμβολισμό, προκειμένου να ανακοπεί η αιμορραγία.

Το περιστατικό στο Μέγαρο Μαξίμου

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/04/2026), κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, του λεγόμενου «πρωινού καφέ», όπου ο πρωθυπουργός συζητά με τους στενούς του συνεργάτες τον προγραμματισμό της ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο μπροστά στους παρευρισκόμενους, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Ασθενοφόρο τον μετέφερε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό», όπου και εισήχθη άμεσα για νοσηλεία.

Παρουσία κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών

Στο νοσοκομείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ζητώντας ενημέρωση, ενώ μίλησε και με τη σύζυγο του υφυπουργού, εκφράζοντας τη στήριξη και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

«Συνέβη μπροστά μας» – Συγκλονισμένοι οι συνεργάτες του

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο κυβερνητικό επιτελείο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές:

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά, είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη την ώρα του πρωινού καφέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχής παρουσία κυβερνητικών στελεχών

Πλήθος υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης έχουν μεταβεί στον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ενημερωθούν και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Μεταξύ αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς, με τα επόμενα 24ωρα να χαρακτηρίζονται κρίσιμα για την εξέλιξή της.

