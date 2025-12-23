Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον β’ κύκλο ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Daniel

Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του β’ κύκλου του ειδικού σχήματος ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες προκλήθηκαν από το φαινόμενο Daniel.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας ακολουθεί τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 78292/12.12.2025 (ΦΕΚ Β’ 6813) και αποτελεί προϊόν συνεργασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στην παρούσα φάση καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεις υποκείμενες ή απαλλασσόμενες από ΦΠΑ, καθώς και αλιείς που υπάγονται στο κατ’ αποκοπή καθεστώς του άρθρου 40 του ν. 2589/2000. Προϋπόθεση είναι η δραστηριοποίησή τους σε πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η καταγραφή οικονομικών απωλειών ως έμμεση συνέπεια των πλημμυρικών φαινομένων.

Το ειδικό σχήμα ενίσχυσης περιλαμβάνει πέντε επιμέρους υπο-σχήματα, τα οποία αφορούν επιχειρήσεις –πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων– με έδρα ή υποκατάστημα στους δήμους Παλαμά και Φαρκαδόνας, επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα σε περιοχές που επηρεάστηκαν από ζητήματα πρόσβασης και ποιότητας υδάτων, επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών, επιχειρήσεις καταλυμάτων σε περιοχές με ακαταλληλότητα υδάτων, καθώς και επιχειρήσεις αλιείας και εμπορίας αλιευμάτων στις παράκτιες περιοχές της Θεσσαλίας. Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας και οι περιοχές εφαρμογής εξειδικεύονται στην αρχική κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2549).

Η υλοποίηση του σχήματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά την τρέχουσα περίοδο υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ στη δεύτερη φάση θα καθοριστούν οι όροι υπαγωγής, το ύψος και η ένταση της ενίσχυσης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η χορήγηση της ενίσχυσης, με νέα απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης.

Η πλατφόρμα myBusinessSupport θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Με τον β’ κύκλο του ειδικού σχήματος ενίσχυσης συμπληρώνεται το συνολικό πλαίσιο της κρατικής αρωγής, το οποίο περιλαμβάνει την πρώτη αρωγή, την προκαταβολή και την επιχορήγηση που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

