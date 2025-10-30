Σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ένστολοι Αστυνομικοί, η απόφαση και το σχέδιο φύλαξης

Τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού προσανατολίζονται να αναθέσουν τη φύλαξη μουσείων, πιθανόν και ορισμένων αρχαιολογικών χώρων, στην Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματούχους στην «Καθημερινή» υπό τον όρο της ανωνυμίας, αρχής γενομένης από τον προσεχή Μάρτιο, στη φύλαξη της ανεκτίμητης αξίας πολιτιστικών θησαυρών θα μετέχουν όχι μόνο οι πολιτικοί υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού, όπως συμβαίνει έως σήμερα, αλλά και ένστολοι αστυνομικοί.

Άριστα ενημερωμένη πηγή αποκάλυψε ότι το θέμα έχει συζητηθεί εκτενώς το προηγούμενο διάστημα μεταξύ του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη με τις λεπτομέρειες του «καινοτόμου», όπως χαρακτηρίζεται, σχεδίου να αποτελούν αντικείμενο διμερών επαφών μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων των δύο υπουργείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επιχειρησιακό σχέδιο θα πάρουν μέρος 300 ειδικοί φρουροί, που θα ενσωματωθούν στο σώμα της ΕΛΑΣ. το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αρμόδια πηγή εξήγησε ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε εδώ και καιρό δρομολογήσει την πρόσληψη 600 νέων ειδικών φρουρών για την ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και των αστυνομικών ομάδων που δημιουργούνται για την αστυνόμευση των καταυλισμών Ρομά. Κατόπιν κυβερνητικής απόφασης ωστόσο, και σύμφωνα με μία εκδοχή, με προτροπή του υπουργείου Πολιτισμού αποφασίστηκε ο αριθμός των ειδικών φρουρών που τελικά θα ενταχθούν στο Σώμα να ανέλθει σε 900, ώστε οι 300 εξ αυτών να διατεθούν για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Οι νεοπροσληφθέντες ειδικοί φρουροί θα ενταχθούν στο Σώμα το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι 300 θα κατανεμηθούν ανάλογα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού και τις μελέτες που έχουν καταρτίσει τα στελέχη του αναφορικά με τα κενά ασφαλείας και τα τρωτά σημεία των εγκαταστάσεων όπου φυλάσσονται αρχαιολογικοί θησαυροί.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο υπουργείων, ανακοινώσεις για το θέμα θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία πάντως να γίνεται επίκαιρη μετά την κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο, με τους δράστες να αφαιρούν από το μουσείο κοσμήματα αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ.

