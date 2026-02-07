Σε παιχνίδι διαφήμιση η Ένωση νίκησε 81-80 τους «μελανόλευκους», ψηλώνει και βλέπει πολύ μακριά

Η νεοφώτιστη στη National League 1, ΑΕ Γλαύκου Έσπερου πέτυχε ιστορικό θρίαμβο επικρατώντας στην παράταση 81-80 του Απόλλωνα στο κλειστό του γήπεδο στην Περιβόλα, σε παιχνίδι διαφήμιση.

Στην κανονική διάρκεια και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να πανηγυρίσουν τη νίκη. Η Ένωση με 3ποντο του Φραντζή προηγήθηκε 74-72. Όμως ο Κώττας που ήταν ο κορυφαίος των ηττημένων στα 3.4’’ πριν το φινάλε κέρδισε φάουλ και με 1/2 βολές έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Στην παράταση το ντέρμπι συνεχίστηκε, η Ενωση Γλαύκου προηγήθηκε με 81-78, ο Κώττας με 2 βολές έκανε το 80-81 όμως ο Απόλλωνας είχε δυο κακες επιλογές στην τελευταία επίθεση και έτσι η Ενωση Γλαύκου πήρε τη νίκη.

Πλέον η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ψηλώνει και βλέπει πολύ μακριά, ενώ ο Απόλλων έχει να ανέβει βουνό.

Και κάτι ακόμη, επειδή τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο μεταφέρονται, εάν στα play-offs συναντηθούν ΑΕ Γλαύκου Έσπερου και Απόλλων, η Ένωση θα προηγείται με 2-0 στις νίκες με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει…

Τα 10λεπτα: 15-14, 35-35. 53-59, 74-74. 80-81.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ (Καλαμπάκος): Καλύβας, Χείλαρης 10 (1), Τζουανόπουλος, Παπαφωτίου, Βαλκανάς, Μανάκας 7, Σταμάτης 15 (1), Ζούμπος 9 (1), Αθανασόπουλος 7, Τζόλος 4, Κώττας 28, Παύλος.

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Μπαζίνας 15 (1), Νεόφυτος, Καφέζας 2, Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 4, Φραντζής 27 (4), Allen 11 (2), Νιφόρας 9 (1), Καρατζάς 2, Κογιώνης 6, Αδαμόπουλος 1, Γκάτζιος 4.

*Από τον Απολλωνα δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού ο Τζάστιν Κιερ.

