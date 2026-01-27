Σε πανελλαδική κινητοποίηση ο κλάδος τροφίμων – Καταγγελίες για ελλείψεις στην ασφάλεια

Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρά η Ομοσπονδία του κλάδου τροφίμων και ποτών, καταγγέλλοντας ελλιπή μέτρα ασφαλείας και ζητώντας απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Σε πανελλαδική κινητοποίηση ο κλάδος τροφίμων – Καταγγελίες για ελλείψεις στην ασφάλεια
27 Ιαν. 2026 14:26
Pelop News

Πανελλαδική απεργία στον κλάδο τροφίμων και ποτών για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών (ΠΟΕΥΓΤΠ), με αφορμή τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.

Με ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΥΓΤΠ εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των θυμάτων και τους συναδέλφους τους, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες του δυστυχήματος.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία αποδίδει ευθύνες για την τραγωδία στην έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας, στη συρρίκνωση των ελεγκτικών μηχανισμών και στην απουσία ουσιαστικών ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ζητείται πλήρης διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης και της πυρκαγιάς, χωρίς καμία συγκάλυψη, καθώς και απόδοση όλων των ευθυνών.

Η ΠΟΕΥΓΤΠ καλεί τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους του κλάδου να προετοιμάσουν οργανωμένα και αποφασιστικά την απεργιακή κινητοποίηση της 3ης Φεβρουαρίου, την οποία αποφάσισε η διοίκησή της, στο πλαίσιο της διεκδίκησης ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας και ενίσχυσης των ελέγχων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Τραγωδία στη Ρουμανία: Το μοιραίο λάθος, τί πραγματικά συνέβη στο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ; ΒΙΝΤΕΟ
17:15 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία για τη διαιτησία και τη συμπεριφορά της Αντωνίου
17:12 Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το δυστύχημα με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
17:03 Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν 27χρονος και 31χρονος για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών
16:56 Νέα Αριστερά: Τι λένε για το μέλλον του κόμματος η Σία Αναγνωστοπούλου και ο Κώστας Σπαρτινός
16:47 Πήραν την περιουσία 90χρονου ΑμεΑ και τώρα αντιμετωπίζει εισπρακτικές εταιρείες
16:39 Ρουμανία – ΥΠΕΞ για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας»
16:31 Πάτρα: Σύσκεψη για το Καρναβάλι στο Δημαρχείο – Τι συζητήθηκε
16:19 Πάτρα – Κατεδαφίστηκε το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ: «Η ασφάλεια ήταν ο βασικός λόγος»
16:14 Ένωση Βενζινοπωλών Αχαΐας: «Εταιρείες εμπορίας καυσίμων εφοδιάζουν συστηματικά ιδιωτικές εγκαταστάσεις χωρίς άδεια»
16:12 Στον «αέρα» έμαθε ο Γ. Βρούτσης για την τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ
16:10 Τουρκία: Στήνει τείχος με το Ιράν για ενδεχόμενη κατάρρευση του καθεστώτος στην Τεχεράνη
16:01 Ακυρώθηκε η επίσκεψη Βρούτση σε Πάτρα και Ναύπακτο λόγω του τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ
15:48 Ο Ν. Φαρμάκης στο Μαξίμου: «Ή τώρα ή ποτέ για την εκρίζωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων»
15:39 Πάτρα: Κηδεύτηκε η 17χρονη Αγγελική Δρίβα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Παραλία Πατρών
15:35 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο καθ’ οδόν προς Γαλλία
15:26 Γιώργος Καράβας: Ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άντρας
15:08 Λαμία: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι Ρομά για κλοπή στο κέντρο
15:00 Πάτρα: «Βουλιάζουν» τα Λουτρά – Σε πλήρη εγκατάλειψη ένα μνημείο 96 ετών, η «Π» κατέγραψε εικόνες από τις ρημαγμένες αίθουσες
14:57 Βουλή: Κατά της άρσης ασυλίας Κουτσούμπα εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας – Άρση ασυλίας για Μάντζο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ