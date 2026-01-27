Σε πανελλαδική κινητοποίηση ο κλάδος τροφίμων – Καταγγελίες για ελλείψεις στην ασφάλεια

Πανελλαδική απεργία στον κλάδο τροφίμων και ποτών για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών (ΠΟΕΥΓΤΠ), με αφορμή τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.

Με ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΥΓΤΠ εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των θυμάτων και τους συναδέλφους τους, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες του δυστυχήματος.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία αποδίδει ευθύνες για την τραγωδία στην έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας, στη συρρίκνωση των ελεγκτικών μηχανισμών και στην απουσία ουσιαστικών ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ζητείται πλήρης διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης και της πυρκαγιάς, χωρίς καμία συγκάλυψη, καθώς και απόδοση όλων των ευθυνών.

Η ΠΟΕΥΓΤΠ καλεί τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους του κλάδου να προετοιμάσουν οργανωμένα και αποφασιστικά την απεργιακή κινητοποίηση της 3ης Φεβρουαρίου, την οποία αποφάσισε η διοίκησή της, στο πλαίσιο της διεκδίκησης ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας και ενίσχυσης των ελέγχων.

