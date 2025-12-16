Σε πιλοτική λειτουργία το «Εργάνη 2» – Απλούστευση προσλήψεων και παρεμβάσεις για συνταξιούχους

Την πιλοτική έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος «Εργάνη 2» ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, κάνοντας λόγο για έναν εκτεταμένο ψηφιακό εκσυγχρονισμό στην αγορά εργασίας.

Όπως δήλωσε, από τις 16 Φεβρουαρίου το «Εργάνη 1» παύει να λειτουργεί και το «Εργάνη 2» περνά σε πλήρη παραγωγική εφαρμογή, ενώ από σήμερα ξεκινά πιλοτική περίοδος προκειμένου εργοδότες και εργαζόμενοι να εξοικειωθούν με το νέο σύστημα. «Πλέον απαιτείται ένα έγγραφο αντί για τέσσερα που ίσχυαν μέχρι σήμερα για μια πρόσληψη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας.

Η υπουργός παρουσίασε επίσης τέσσερις παρεμβάσεις που χαρακτήρισε «καλά νέα» για τους συνταξιούχους. Όπως σημείωσε, έχει ήδη υλοποιηθεί η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ, την οποία έλαβαν 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Παράλληλα, στις 19 και 22 Ιανουαρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις, στις οποίες θα αποτυπώνεται αύξηση 2,4%, η οποία, σωρευτικά με τις αυξήσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, ξεπερνά το 16%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της προσωπικής διαφοράς, τονίζοντας ότι το βασικό αίτημα για την κατάργησή της έχει ήδη δρομολογηθεί. Όπως είπε, η πλήρης κατάργηση θα ολοκληρωθεί το 2027, ενώ από τις συντάξεις Ιανουαρίου όλοι οι δικαιούχοι θα διαπιστώσουν αύξηση. Επιπλέον, η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπει μειωμένες παρακρατήσεις και για τους συνταξιούχους.

Αναφερόμενη στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι το 2025 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια σε σχέση με το 2024, γεγονός που, όπως είπε, συνδέεται με τη διασφάλιση της αμοιβής των εργαζομένων. «Οι αποδοχές αυξήθηκαν κατά 48% και η μεγαλύτερη συμμόρφωση απέφερε υπερπλεόνασμα 800 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επιστρέφεται στην κοινωνία», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, η υπουργός ανέφερε ότι άμεσα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, θα ανακοινωθεί ο πενταετής οδικός χάρτης μέτρων που περιλαμβάνει η Κοινωνική Συμφωνία της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους, η οποία αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του 2026. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

Τέλος, σε ερώτηση για το αγροτικό ζήτημα, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι έχουν θεσμοθετηθεί μόνιμες ρυθμίσεις στήριξης των αγροτών, σημειώνοντας πως «κανείς δεν αρνήθηκε τον διάλογο» και πως το αρμόδιο υπουργείο έχει καλέσει επανειλημμένα όλους τους εμπλεκόμενους σε συζήτηση.





