Σε πιλοτική λειτουργία το «Εργάνη 2» – Απλούστευση προσλήψεων και παρεμβάσεις για συνταξιούχους

Την έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής του «Εργάνη 2» ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, παρουσιάζοντας παράλληλα παρεμβάσεις για συνταξιούχους, υπερωρίες και συλλογικές συμβάσεις.

Σε πιλοτική λειτουργία το «Εργάνη 2» – Απλούστευση προσλήψεων και παρεμβάσεις για συνταξιούχους
16 Δεκ. 2025 12:08
Pelop News

Την πιλοτική έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος «Εργάνη 2» ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, κάνοντας λόγο για έναν εκτεταμένο ψηφιακό εκσυγχρονισμό στην αγορά εργασίας.

Όπως δήλωσε, από τις 16 Φεβρουαρίου το «Εργάνη 1» παύει να λειτουργεί και το «Εργάνη 2» περνά σε πλήρη παραγωγική εφαρμογή, ενώ από σήμερα ξεκινά πιλοτική περίοδος προκειμένου εργοδότες και εργαζόμενοι να εξοικειωθούν με το νέο σύστημα. «Πλέον απαιτείται ένα έγγραφο αντί για τέσσερα που ίσχυαν μέχρι σήμερα για μια πρόσληψη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας.

Η υπουργός παρουσίασε επίσης τέσσερις παρεμβάσεις που χαρακτήρισε «καλά νέα» για τους συνταξιούχους. Όπως σημείωσε, έχει ήδη υλοποιηθεί η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ, την οποία έλαβαν 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Παράλληλα, στις 19 και 22 Ιανουαρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις, στις οποίες θα αποτυπώνεται αύξηση 2,4%, η οποία, σωρευτικά με τις αυξήσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, ξεπερνά το 16%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της προσωπικής διαφοράς, τονίζοντας ότι το βασικό αίτημα για την κατάργησή της έχει ήδη δρομολογηθεί. Όπως είπε, η πλήρης κατάργηση θα ολοκληρωθεί το 2027, ενώ από τις συντάξεις Ιανουαρίου όλοι οι δικαιούχοι θα διαπιστώσουν αύξηση. Επιπλέον, η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπει μειωμένες παρακρατήσεις και για τους συνταξιούχους.

Αναφερόμενη στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι το 2025 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια σε σχέση με το 2024, γεγονός που, όπως είπε, συνδέεται με τη διασφάλιση της αμοιβής των εργαζομένων. «Οι αποδοχές αυξήθηκαν κατά 48% και η μεγαλύτερη συμμόρφωση απέφερε υπερπλεόνασμα 800 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επιστρέφεται στην κοινωνία», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, η υπουργός ανέφερε ότι άμεσα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, θα ανακοινωθεί ο πενταετής οδικός χάρτης μέτρων που περιλαμβάνει η Κοινωνική Συμφωνία της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους, η οποία αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του 2026. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

Τέλος, σε ερώτηση για το αγροτικό ζήτημα, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι έχουν θεσμοθετηθεί μόνιμες ρυθμίσεις στήριξης των αγροτών, σημειώνοντας πως «κανείς δεν αρνήθηκε τον διάλογο» και πως το αρμόδιο υπουργείο έχει καλέσει επανειλημμένα όλους τους εμπλεκόμενους σε συζήτηση.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:03 Ημερίδα Marketing στην Πάτρα: Από την ιδέα στο brand στη νέα εποχή του digital
14:01 Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβέρνηση στη συζήτηση του Προϋπολογισμού
14:00 Προσωπικός παιδίατρος με 2,5 ευρώ ανά παιδί: Εξευτελιστικές αμοιγές ΕΟΠΥΥ για συμβεβλημένους γιατρούς
13:48 Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις – Συνεχίζονται οι απολογίες
13:36 Κύκλωμα επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στις Αρχάνες: Πώς στήθηκε η απάτη των 1,7 εκατ. ευρώ
13:27 Διακομματική επιτροπή για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα προαναγγέλλει ο Μητσοτάκης
13:22 Στο πλευρό των δήμων η «Νέα Δυτική Ελλάδα» για την οικονομική ασφυξία της Αυτοδιοίκησης
13:16 Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή – Τι υποστηρίζουν οι τρεις καταγγέλλοντες BINTEO
13:08 Η αποκάλυψη του Γ. Αϊβάζη για την μάχη με τον καρκίνο
13:07 Το «Παρά πέντε» επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ ΒΙΝΤΕΟ
13:04 Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πολίχνη – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ο νέος πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων της ΝΔ, Δ. Νικολόπουλος στην «Π»: «Με πίστη στις δυνάμεις του τόπου μας»
12:58 Αγρότες στα Μάλγαρα μοίρασαν αδιάθετο ρύζι σε οδηγούς από το μπλόκο
12:55 Πετρέλαιο: Κάτω από τα 60 δολάρια η τιμή του βαρελιού
12:50 Δ. Σαρρής στον peloponnisos FM: «Άμεσα μπαίνει ο νέος τάπητας στα Προσφυγικά»
12:49 Ιωάννινα: Καταδίωξη με 215 κιλά κάνναβης και παιδί στο αυτοκίνητο – Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Πεσκόφ: «Θέλουμε μόνιμη ειρήνη, όχι κατάπαυση πυρός για την Ουκρανία»
12:42 Διπλή τραγωδία στη Φωκίδα: Βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο σε όχημα την ίδια στιγμή που καιγόταν το σπίτι του! ΦΩΤΟ
12:38 ΙΕΛΚΑ: Η Ελλάδα είναι 9η στην ΕΕ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα-Ποιοι τομείς «καίνε»
12:31 Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών, τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ