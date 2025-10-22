Σε θετικό έδαφος άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά να κινείται σε θετικό έδαφος για τρίτη συνεδρίαση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 2.020 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.027,12 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,39%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,39 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,57%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+2,05%), της Jumbo (+1,68%), της Optima Bank (+1,11%) και της Lamda Development (+1,00%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,20%), της Elvalhalcor (-0,97%) και της Viohalco (-0,49%).

Ανοδικά κινούνται 66 μετοχές, 14 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

