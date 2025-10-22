Σε θετικό έδαφος άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης ανοδικά κινούνται 66 μετοχές, 14 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.
Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.
Η αγορά να κινείται σε θετικό έδαφος για τρίτη συνεδρίαση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 2.020 μονάδων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.027,12 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,39%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,39 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,57%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+2,05%), της Jumbo (+1,68%), της Optima Bank (+1,11%) και της Lamda Development (+1,00%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,20%), της Elvalhalcor (-0,97%) και της Viohalco (-0,49%).
Ανοδικά κινούνται 66 μετοχές, 14 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News