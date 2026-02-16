Σε τουαλέτες Δημοτικού Σχολείου έπεσαν σοβάδες και οι μαθητές νόμισαν ότι έγινε σεισμός

Μητέρα του παιδιού υπογράμμισε πως «δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανείς εμάς τους γονείς, μας ενημέρωσαν τα παιδιά μας, όταν σχόλασαν. Εγώ τρελάθηκα, γιατί φοβήθηκα τι θα μπορούσε να είχε γίνει»

Σε τουαλέτες Δημοτικού Σχολείου έπεσαν σοβάδες και οι μαθητές νόμισαν ότι έγινε σεισμός
16 Φεβ. 2026 17:32
Pelop News

Σοβάδες έπεσαν σε τουαλέτες δημοτικού σχολείου στο Παλαιό Φάληρο, οι μαθητές νόμιζαν ότι γινόταν σεισμός, δείτε βίντεο
Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/2) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο του Παλαιού Φαλήρου, όταν ξαφνικά έπεσαν σοβάδες από την οροφή των τουαλετών τρομοκρατώντας τους μαθητές, οι οποίοι νόμιζαν ότι πρόκειται για σεισμό.

Λαμία: 15 μήνες φυλάκιση σε 68χρονο που παρενόχλησε μαθήτριες – «Έκανα πλάκα»

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (16/2) στον ΣΚΑΪ η μητέρα ενός παιδιού που βρισκόταν στις τουαλέτες την ώρα του περιστατικού δήλωσε ότι το παιδί της «πήγε στην τουαλέτα, όπου ήταν άλλα δύο παιδιά, να κάνει την ανάγκη του και ξαφνικά άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, έβαλε τα χέρια στο κεφάλι, γιατί νόμιζε ότι γίνεται σεισμός.

«Ο καημένος βγήκε έξω είδε ότι είχε πέσει το ταβάνι και ευτυχώς πετάχτηκε αμέσως έξω» πρόσθεσε.

Η μητέρα του παιδιού υπογράμμισε πως «δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανείς εμάς τους γονείς, μας ενημέρωσαν τα παιδιά μας, όταν σχόλασαν. Εγώ τρελάθηκα, γιατί φοβήθηκα τι θα μπορούσε να είχε γίνει».

Το σχολείο παρέμεινε κλειστό από την Παρασκευή (13/2) μέχρι και σήμερα, Δευτέρα (16/2), ενώ αύριο, Τρίτη, αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά.

Ο αντιδήμαρχος παιδείας Φαλήρου τόνισε πως «ύστερα από το περιστατικό οι υπηρεσίες του Δήμου και η αρμόδια τεχνική υπηρεσία ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν άμεσα στο σχολείο. Άμεσα καθαιρέθηκε ο σοβάς από όλο το ταβάνι και ξεκίνησε να επισκευάζεται το σημείο».

Επίσης, δήλωσε ότι «προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους, ώστε την Τρίτη να επιστρέψουν οι μαθητές με απόλυτη ασφάλεια».

Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία, η πτώση σοβάδων προκλήθηκε από την υγρασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Το «χακί καλάθι» και η συνέπεια Δένδια για την Πάτρα
17:51 «Είχα καταγράψει ό,τι μου είπαν για τις δεξαμενές, το υπόγειο ήταν άχρηστο, ούτε καν το ξανακοίταξα» αποκαλύψεις για Βιολάντα
17:47 «Είμαι μαζί σας μέχρι τέλους, με 5/5 σας περιμένει μεγάλο πριμ», το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού
17:46 Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ
17:32 Σε τουαλέτες Δημοτικού Σχολείου έπεσαν σοβάδες και οι μαθητές νόμισαν ότι έγινε σεισμός
17:25 Βραζιλία: Έξι νεκροί και 46 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο
17:25 Πάτρα: Το σπιράλ γιόρτασε τα γενέθλιά του με αποκριάτικο πάρτι
17:20 Διαιτητής από την Πορτογαλία στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν
17:16 Λαμία: 15 μήνες φυλάκιση σε 68χρονο που παρενόχλησε μαθήτριες – «Έκανα πλάκα»
17:08 Το αδιέξοδο της μικροπολιτικής
17:00 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: «Ροκανίζονται» τα έσοδα του Δήμου – Εκτίμηση για 3.5 εκατ. ευρώ λιγότερα φέτος
16:44 Εντυπωσιακά πλάνα από drone στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών στην Πάτρα
16:36 Αφιερωμένο στον Δημήτρη Βούρτση και το Πατρινό Καρναβάλι το  3ο Podcast Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:28 Αποθέωση για τον Όρμπαν, προβληματισμός για το Ιράν
16:20 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ιδρύει Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ.
16:12 Πάτρα – Κοινή δήλωση συλλόγων για το γήπεδο Αλεξιώτισσας: «Δεν υπάρχει θέμα, συνεχίζουμε σε συνεργασία με τον Δήμο»
16:04 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: Τα υψηλότερα τέλη για τραπεζοκαθίσματα στην παραλιακή!
15:56 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στους Πετσάκους και στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας
15:47 Το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής – Οι φωτογραφίες και τα βιογραφικά τους
15:40 Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Ποιους κινδύνους κρύβει η κατανάλωσή τους;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ