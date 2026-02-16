Σε τουαλέτες Δημοτικού Σχολείου έπεσαν σοβάδες και οι μαθητές νόμισαν ότι έγινε σεισμός

Σοβάδες έπεσαν σε τουαλέτες δημοτικού σχολείου στο Παλαιό Φάληρο, οι μαθητές νόμιζαν ότι γινόταν σεισμός, δείτε βίντεο

Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/2) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο του Παλαιού Φαλήρου, όταν ξαφνικά έπεσαν σοβάδες από την οροφή των τουαλετών τρομοκρατώντας τους μαθητές, οι οποίοι νόμιζαν ότι πρόκειται για σεισμό.

Λαμία: 15 μήνες φυλάκιση σε 68χρονο που παρενόχλησε μαθήτριες – «Έκανα πλάκα»

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (16/2) στον ΣΚΑΪ η μητέρα ενός παιδιού που βρισκόταν στις τουαλέτες την ώρα του περιστατικού δήλωσε ότι το παιδί της «πήγε στην τουαλέτα, όπου ήταν άλλα δύο παιδιά, να κάνει την ανάγκη του και ξαφνικά άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, έβαλε τα χέρια στο κεφάλι, γιατί νόμιζε ότι γίνεται σεισμός.

«Ο καημένος βγήκε έξω είδε ότι είχε πέσει το ταβάνι και ευτυχώς πετάχτηκε αμέσως έξω» πρόσθεσε.

Η μητέρα του παιδιού υπογράμμισε πως «δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανείς εμάς τους γονείς, μας ενημέρωσαν τα παιδιά μας, όταν σχόλασαν. Εγώ τρελάθηκα, γιατί φοβήθηκα τι θα μπορούσε να είχε γίνει».

Το σχολείο παρέμεινε κλειστό από την Παρασκευή (13/2) μέχρι και σήμερα, Δευτέρα (16/2), ενώ αύριο, Τρίτη, αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά.

Ο αντιδήμαρχος παιδείας Φαλήρου τόνισε πως «ύστερα από το περιστατικό οι υπηρεσίες του Δήμου και η αρμόδια τεχνική υπηρεσία ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν άμεσα στο σχολείο. Άμεσα καθαιρέθηκε ο σοβάς από όλο το ταβάνι και ξεκίνησε να επισκευάζεται το σημείο».

Επίσης, δήλωσε ότι «προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους, ώστε την Τρίτη να επιστρέψουν οι μαθητές με απόλυτη ασφάλεια».

Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία, η πτώση σοβάδων προκλήθηκε από την υγρασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



