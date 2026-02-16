Λαμία: 15 μήνες φυλάκιση σε 68χρονο που παρενόχλησε μαθήτριες – «Έκανα πλάκα»

Σε φυλάκιση 15 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας 68χρονος Βούλγαρος που έκανε άσεμνες προτάσεις σε δύο ανήλικες μαθήτριες.

Ο 68χρονος κρίθηκε ένοχος για κατά συρροή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Ενώπιον του δικαστηρίου ισχυρίστηκε πως όσα είπε στα ανήλικα ήταν «για πλάκα».

Υπενθυμίζεται πως ο 68χρονος είχε συλληφθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου μετά την καταγγελία των γονιών των δύο κοριτσιών. Είχε προσαχθεί αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Καμένων Βούρλων όπου και αναγνωρίστηκε από τις ανήλικες και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

