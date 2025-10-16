Σε τροχιά σύγκρουσης ΗΠΑ–Βενεζουέλα: Τραμπ επιβεβαίωσε επιχειρήσεις της CIA και «εξετάζει» χερσαία πλήγματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στο έδαφος της Βενεζουέλας και δήλωσε ότι «εξετάζει» το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαία πλήγματα, σε μία εξέλιξη που αυξάνει επικίνδυνα τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται υψηλόβαθμους αμερικανούς αξιωματούχους, ένα διαβαθμισμένο κυβερνητικό έγγραφο περιλαμβάνει την έγκριση για μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και στην ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής, με στόχο την απομάκρυνση της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο.

Η αμερικανική διοίκηση έχει επίσης αναπτύξει σημαντική ναυτική και αεροπορική παρουσία στην Καραϊβική, ενώ οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σειρά πλήγματων σε πλοιάρια που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, μετέφεραν ναρκωτικά — επιχειρήσεις που έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 27 θανάτους, σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον και διεθνή ΜΜΕ.

Το Καράκας χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ως προσπάθεια νομιμοποίησης «αλλαγής καθεστώτος». Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι η μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη θα καταθέσει διαμαρτυρία ενώ ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο καταδίκασε τις ενέργειες και διέταξε στρατιωτικά γυμνάσια και την κινητοποίηση εφεδρειών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την έκταση των εξουσιοδοτήσεων, ο κ. Τραμπ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις συνδέονται με την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και την παράνομη μετανάστευση, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει δημοσίως τεκμηριωμένα στοιχεία που να υποστηρίζουν ορισμένους από τους ισχυρισμούς του.

Η κλιμάκωση έχει προκαλέσει ανησυχία διεθνώς για τη νομιμότητα και τη διαφάνεια των επιχειρήσεων, δεδομένων των αμφιλεγόμενων χτυπημάτων σε διεθνή ύδατα και της χρήσης μυστικών επιχειρήσεων χωρίς δημόσιο έλεγχο. Ο διάλογος μεταξύ των δύο κυβερνήσεων φαίνεται να περνά πλέον από την ανοιχτή αντιπαράθεση στον διπλωματικό και στρατιωτικό σκληρό τόνο.

Πηγή: Mε πληροφορίες από Reuters και AP News

