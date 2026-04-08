Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανώς Φωτίου

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Θεανώς Φωτίου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Η οικογένεια, οι οικείοι του και όσοι βρέθηκαν στην τελετή τον αποχαιρέτησαν μέσα σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης.

Η Θεανώ Φωτίου ήταν εμφανώς συγκλονισμένη στον αποχαιρετισμό του μονάκριβου γιου της, ενώ ιδιαίτερα βαρύ ήταν το κλίμα και για τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, ανάμεσά τους ο γιος του και η σύντροφός του, Μαρία.

Μετά την τελετή, επρόκειτο να ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Στην κηδεία έδωσαν το παρών πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο και τη δημόσια ζωή. Μεταξύ αυτών ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Γιάννης Μουζάλας και ο Στέφανος Τζουμάκας. Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η επιθυμία της οικογένειας ήταν, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



