Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανώς Φωτίου
Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Θεανώς Φωτίου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Η οικογένεια, οι οικείοι του και όσοι βρέθηκαν στην τελετή τον αποχαιρέτησαν μέσα σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης.
Η Θεανώ Φωτίου ήταν εμφανώς συγκλονισμένη στον αποχαιρετισμό του μονάκριβου γιου της, ενώ ιδιαίτερα βαρύ ήταν το κλίμα και για τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, ανάμεσά τους ο γιος του και η σύντροφός του, Μαρία.
Μετά την τελετή, επρόκειτο να ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.
Στην κηδεία έδωσαν το παρών πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο και τη δημόσια ζωή. Μεταξύ αυτών ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Γιάννης Μουζάλας και ο Στέφανος Τζουμάκας. Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η επιθυμία της οικογένειας ήταν, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».
