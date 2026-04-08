Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανώς Φωτίου

Μέσα σε βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανώς Φωτίου, που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν.

Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανώς Φωτίου
08 Απρ. 2026 13:23
Pelop News

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Θεανώς Φωτίου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Η οικογένεια, οι οικείοι του και όσοι βρέθηκαν στην τελετή τον αποχαιρέτησαν μέσα σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης.

Η Θεανώ Φωτίου ήταν εμφανώς συγκλονισμένη στον αποχαιρετισμό του μονάκριβου γιου της, ενώ ιδιαίτερα βαρύ ήταν το κλίμα και για τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, ανάμεσά τους ο γιος του και η σύντροφός του, Μαρία.

Μετά την τελετή, επρόκειτο να ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανώς Φωτίου Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανώς Φωτίου

Στην κηδεία έδωσαν το παρών πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο και τη δημόσια ζωή. Μεταξύ αυτών ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Γιάννης Μουζάλας και ο Στέφανος Τζουμάκας. Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανώς Φωτίου Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανώς Φωτίου

Η επιθυμία της οικογένειας ήταν, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

