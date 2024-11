Σειρήνες στο Κίεβο και σε άλλες περιφέρειες: Ποιες πρεσβείες έκλεισαν ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στο Κίεβο και σε άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής για μεγάλο πυραυλικό χτύπημα από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το μήνυμα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, πέραν του Κιέβου, σειρήνες ηχούν και στις περιφέρειες Ζιτομίρ, Βινίτσια και Τσερκάσι.

#BREAKING Sirens heard in Kiev and other parts of Ukraine after US warnings from Russian airstrikes pic.twitter.com/06OqK30yJH

— Guy Elster (@guyelster) November 20, 2024