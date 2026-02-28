Σειρήνες στο Τελ Αβίβ: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ – Ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα

Πυραυλική επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, επισημαίνοντας ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία για την αναχαίτιση των απειλών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, εντοπίστηκαν πύραυλοι να κατευθύνονται προς ισραηλινές πόλεις, ενώ σειρήνες ήχησαν το πρωί του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαδικασιών πολιτικής προστασίας.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι εστάλησαν ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα πολιτών, καλώντας τους να κατευθυνθούν άμεσα σε καταφύγια. Οι ισραηλινές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας.

Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος είχε προειδοποιήσει ότι η απάντηση της Τεχεράνης στις ισραηλινές επιθέσεις θα είναι «συντριπτική», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται ευρείας κλίμακας αντίδραση.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις στρατιωτικές κινήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία.

