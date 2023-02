Σεισμοί Τουρκία – Συρία: Τραγωδία δίχως τέλος – Περισσότεροι από 7.000 οι νεκροί ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τέλος δεν έχει η καταστροφή σε Τουρκία και Συρία, μετά την ισχυρότατη σεισμική δόνηση των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Καχραμανμαράς.

Δύο 24ωρα έπειτα από τον σεισμό όλο και αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών. Συγκεκριμένα, οι νεκροί στην Τουρκία ανέρχονται μέχρι αυτή την ώρα σε 5.434 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 31.777 σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα.

Στη Συρία, ο αριθμός των νεκρών είναι πάνω από 1.832. Ειδικότερα, περισσότεροι από 1.020 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες σύμφωνα με τα Λευκά Κράνη, ενώ στις περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Δαμασκού ο αριθμός των νεκρών είναι 812, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

• Death toll: 4544 • 20K wounded • Iskenderun port fire extinguished • Turkish Airlines to grant free tickets to survivors of the quake • Sea level rises in Iskenderun • Turkish MP died in the rubble in Adiyaman https://t.co/nHroqARcYA

Εν τω μεταξύ, στην Τουρκία, σύμφωνα με τον Ορχάν Τατάρ, γενικό διευθυντή της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) στη χώρα έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 5.775 κτίρια.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής βοήθεια άρχισε να καταφθάνει σήμερα στην Τουρκία, όπου έχει κηρυχτεί επταήμερο εθνικό πένθος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει 1.185 διασώστες με 79 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από συνολικά 19 χώρες-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε στον τούρκο ομόλογό του ότι θα του παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια. 158 διασώστες είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν για την Τουρκία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η Κίνα ανακοίνωσε νωρίτερα την Τρίτη πως στέλνει βοήθεια ύψους 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων διασωστών, ιατρικού εξοπλισμού και ειδών πρώτης ανάγκης.

Αιχμές κατά του καθεστώτος στη σκιά των φονικών σεισμών σε Τουρκία και Συρία, μετά τις δηλώσεις του πρέσβη της στον ΟΗΕ, ο οποίος ζήτησε η κυβέρνησή του να είναι υπεύθυνη για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, ακόμη και σε περιοχές που δεν ελέγχει.

Ήδη αυξάνονται οι πιέσεις προς το καθεστώς Άσαντ, με την Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ να ζητά και από τη Ρωσία να μεσολαβήσει για να λυθεί το αδιέξοδο.

«Όλοι οι διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, θα πρέπει να ασκήσουν την πίεσή τους στο συριακό καθεστώς για να διασφαλίσουν ότι μπορεί να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα», δήλωσε η Μπέρμποκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο με τον Αρμένιο ομόλογό της Αραράτ Μιρζογιάν.

Την ίδια ώρα ελπίδα δίνουν οι διασώσεις ανθρώπων. Ανάμεσα τους αρκετά παιδιά.

Κάτοικοι σε μια πόλη της βορειοδυτικής Συρίας ανακάλυψαν ένα βρέφος που έκλαιγε, η μητέρα του οποίου φαίνεται να το γέννησε ενώ ήταν θαμμένο κάτω από τα ερείπια μιας πενταώροφης πολυκατοικίας που ισοπεδώθηκε.

Newborn baby found under the rubble in Aleppo, #Syria.

The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.

The mother of the baby was under the rubble. She died after he was born.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/pkkjXNuqkc

— Ali Javed (@AliJaved29) February 6, 2023