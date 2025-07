Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση κατά της Ουκρανίας ΒΙΝΤΕΟ

Σταματημό δεν έχουν οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία με την Ρωσία η οποία κατά την διάρκεια της νύκτας εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με drones και πυραύλους από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία.

Ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε στη διάρκεια της νύκτας 728 drones και 13 πυραύλους, επεσήμανε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ενώ πρόσθεσε ότι αναχαίτισε 711 drones και κατέστρεψε επτά πυραύλους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επλήγησαν «τέσσερις περιοχές», αν και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινίσει την έκταση τυχόν ζημιών που έχουν προκληθεί.

«Βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η επαρχία Βολχίνιε, η πόλη Λουτσκ!», επεσήμανε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στο Κίεβο και ένα ζευγάρι στην επαρχία Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ζελένσκι: Να επιβληθούν στη Μόσχα «δριμείες» κυρώσεις

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι η επίθεση αυτή είναι «χαρακτηριστική» της άρνησης της Ρωσίας να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία, την ώρα που ο ρωσικός στρατός προωθείται στο ανατολικό μέτωπο.

Για μία ακόμη φορά ο Ζελένσκι ζήτησε να επιβληθούν «δριμείες κυρώσεις» εις βάρος της Ρωσίας και της ρωσικής οικονομίας, κυρίως του πετρελαϊκού τομέα, «που τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή της Μόσχας εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια».

A new massive Russian attack on our cities. It was the highest number of aerial targets in a single day: 741 targets – 728 drones of various types, including over 300 shaheds, and 13 missiles – Kinzhals and Iskanders. Most of the targets were shot down. Our interceptor drones… pic.twitter.com/Lxa5TdYVXT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2025