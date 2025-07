Η Πάμελα Αντερσον επιστρέφει στην δράση με συμπρωταγωνιστή έναν «σκληρό» του Χόλυγουντ ΒΙΝΤΕΟ

Ο Liam Neeson, γνωστός κυρίως για τους σκληρούς ρόλους δράσης όπως στη σειρά «Taken», αναλαμβάνει αυτή τη φορά έναν ρόλο εντελώς διαφορετικό, γεμάτο χιούμορ και καρτουνίστικες καταστάσεις. Η νέα ταινία λειτουργεί ως επανεκκίνηση του θρυλικού franchise Police Squad! και The Naked Gun, το οποίο έκανε διάσημο τον Leslie Nielsen στον ρόλο του ντετέκτιβ Frank Drebin. Η Άντερσον υποδύεται μια μοιραία γυναίκα, την Μπεθ, η οποία ζητά από τον Φρανκ να εξιχνιάσει τη δολοφονία του αδελφού της.

Η ηθοποιός αποκάλεσε τον Νίσον «πραγματικό καλλιτέχνη». «Έχει κάνει πάνω από 100 ταινίες, πρωταγωνιστικούς ρόλους σε θέατρο και κινηματογράφο, ενώ εγώ έκανα τα πράγματα ανάποδα», παραδέχτηκε η Πάμελα Άντερσον. Και συνέχισε: «Προερχόμουν από την τηλεόραση και μετά η προσωπική μου ζωή επισκίασε κάπως την επαγγελματική μου ζωή». Η Πάμελα Άντερσον είπε, επίσης, ότι ο Νίσον είναι ο «τέλειος τζέντλεμαν». Τον περασμένο Οκτώβριο ο Νίσον δήλωσε ότι είναι «τρελά ερωτευμένος» με το κορίτσι του εξώφυλλου του «Playboy».

Pamela Anderson and Liam Neeson cover the latest issue of @EW for their upcoming movie ‘THE NAKED GUN’

🔗: ​https://t.co/U3Detw4Khh

pic.twitter.com/dm5Gy6ZmAQ

— Film Updates (@FilmUpdates) July 8, 2025