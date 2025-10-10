ΒΙΝΤΕΟ από τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, προειδοποίηση για τσουνάμι

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε και σε περιοχές της Ινδονησίας, μετά τον ισχυρό σεισμό στις Φιλιππίνες.

10 Οκτ. 2025 7:07
Pelop News

Σεισμός 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες νωρίς το πρωί (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευής 10/10/2025 σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το επίκεντρο εντοπίζεται σε βάθος 58 χιλιομέτρων, ενώ αρχικά η ένταση της δόνησης είχε υπολογιστεί στα 7,2 Ρίχτερ.

Οι τοπικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) προειδοποιεί για πιθανούς μετασεισμούς και ζημιές, ζητώντας από τους κατοίκους να αποφεύγουν τις παράκτιες περιοχές.

Το EMSC αναφέρει πως το εστιακό βάθος φτάνει τα 62 χιλιόμετρα (38,5 μίλια). Ο σεισμός σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή καταστροφές, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι εκδόθηκαν επίσης στις περιοχές Βόρεια Σουλαουέσι και Παπούα της Ινδονησίας, που απέχουν περισσότερα από 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού στην Χονολουλού ανέφερε ότι υπήρχε πιθανότητα επικίνδυνων κυμάτων σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, σύμφωνα με το Associated Press.

Ανέφερε επίσης ότι υπήρχε πιθανότητα κυμάτων ύψους έως 3 μέτρων σε ορισμένες ακτές των Φιλιππίνων κοντά στο επίκεντρο. Μικρότερα κύματα ενδέχεται να εμφανιστούν στην Ινδονησία και το Παλάου.

Τα πρώτα κύματα του τσουνάμι ενδέχεται να φτάσουν πριν από τις 11:43 τοπική ώρα (03:43 GMT) και να διαρκέσουν «για ώρες», σύμφωνα με τις αρχές των Φιλιππίνων.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας (Phivolcs) ζήτησε από τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών των πληγεισών επαρχιών να «εκκενώσουν αμέσως τα σπίτια τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα εδάφη ή πιο μακριά από την ακτή».

Το Phivolcs συμβούλεψε επίσης τους ιδιοκτήτες σκαφών να ασφαλίσουν τα σκάφη τους και να απομακρυνθούν από την ακτή.
