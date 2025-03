Σεισμός – Μιανμάρ: Σημάδι ζωής στον ουρανοξύστη, διασώθηκε γυναίκα από ξενοδοχείο, «χτυπά» ο στρατός! ΒΙΝΤΕΟ

Γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια του ξενοδοχείου Great Wall στην πόλη Μανταλέι, στη Μιανμάρ, τρεις ημέρες μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 ριχτερ, σύμφωνα με ανάρτηση της κινεζικής κυβέρνησης στο Facebook.

H Μανταλέι βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 7,7 βαθμών που σημειώθηκε την Παρασκευή και προκάλεσε μαζικές καταστροφές στη Μιανμάρ και ζημιές στη γειτονική Ταϊλάνδη.

Σε συντρίμμια του 30όροφου υπό ανέγερση ουρανοξύστη στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, φέρεται να υπάρχει ζωή.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβερνήτης της πόλης στο Reuters, στα ερείπια του ουρανοξύστη υπολογίζεται ότι παραμένουν παγιδευμένοι 76 εργάτες.

Η ομάδα διάσωσης ανέπτυξε ένα drone θερμικής ανίχνευσης για να σαρώσει τα συντρίμμια από ψηλά και εντόπισε μια θερμική καταγραφή. Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πολυαναμενόμενο σημάδι ζωής.

Με «χειρουργικές» κινήσεις, οι διασώστες με βαριά μηχανήματα προσπαθούν να καθαρίσουν τα ερείπια από σκυρόδεμα και χάλυβα ώστε να καταφέρουν να φτάσουν στο σημείο που εντόπισαν το σημάδι ζωής.

A ray of hope: Rescue team detects vital signs beneath collapsed building

.

At 10.25pm on Sunday (March 30), the search operation entered its 58th hour beneath the ruins of the collapsed 30-storey State Audit Office building in Bangkok’s Chatuchak district. However, a glimmer of… pic.twitter.com/a8qVXya3jl

— Thenationthailand (@Thenationth) March 31, 2025