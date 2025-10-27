Σεισμός σοκ 6,1 Ρίχτερ, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη!

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλικεσίρ

27 Οκτ. 2025 21:56
Pelop News

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (27/10/2025) το βράδυ στην Τουρκία με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλικεσίρ.

Ο σεισμός, εκτός από το κέντρο του Μπαλικεσίρ, έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Κιουτάχεια, τη Γιαλοβά, την Κωνσταντινούπολη, τη Μανίσα, το Ουσάκ, το Αϊδίνι, το Εσκί Σεχίρ, τη Σακαρία, τη Γιαλοβά και το Τεκίρνταγ.

Σημειώνεται ότι ήδη καταγράφονται μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο μέχρι στιγμής να είναι στα 4,2 Ρίχτερ.

Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό
Όπως είπε στο protothema.gr ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ- καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, ο σεισμός είχε το ίδιο επίκεντρο -νοτιοδυτικά της Προύσας, με τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που είχε γίνει στις 10 Αυγούστου. Όπως εξηγεί η δόνηση έρχεται από το ίδιο σύμπλεγμα ρηγμάτων και δεν είναι στο ρήγμα της Ανατολίας.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα, ενώ μένει να φανεί αν έχουν προκληθεί ζημιές με δεδομένο ότι ο σεισμός είναι επιφανειακός, αφού το εστιακό βάθος είναι μικρότερο των δέκα χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Λέσβου stonisi.gr ο σεισμός της Τουρκίας έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης, όσο και στα χωριά του νησιού.

«H AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας άρχισαν αμέσως να πραγματοποιούν επιτόπιες έρευνες. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.
21:56 Σεισμός σοκ 6,1 Ρίχτερ, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη!
