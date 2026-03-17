Σεισμός στην Ήπειρο: Κάτω από χώματα 53χρονος εργάτης στην Άρτα – Σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 17 Μαρτίου στην Ήπειρο, καθώς λίγο μετά τη σεισμική δόνηση των 4,1 Ρίχτερ ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού 53χρονου άνδρα που βρέθηκε κάτω από χώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για εργάτη, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε στο Κλειστό της Άρτας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις των αρχών προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερα επίσημα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι πληροφορίες που μεταδίδονται συνδέουν το συμβάν χρονικά με τον σεισμό που έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται σε μια ημέρα που ήδη είχε προκαλέσει αναστάτωση στην Ήπειρο, μετά τη δόνηση των 4,1 Ρίχτερ στην περιοχή της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.

