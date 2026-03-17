Σεισμός στην Ήπειρο: Κάτω από χώματα 53χρονος εργάτης στην Άρτα – Σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού 53χρονου εργάτη στην Άρτα, μετά από κατολίσθηση χωμάτων που σημειώθηκε λίγο μετά τον σεισμό των 4,1 Ρίχτερ στην Ήπειρο. Το περιστατικό καταγράφεται στο Κλειστό της Άρτας, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων αρχών.

17 Μαρ. 2026 14:13
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 17 Μαρτίου στην Ήπειρο, καθώς λίγο μετά τη σεισμική δόνηση των 4,1 Ρίχτερ ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού 53χρονου άνδρα που βρέθηκε κάτω από χώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για εργάτη, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε στο Κλειστό της Άρτας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις των αρχών προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερα επίσημα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι πληροφορίες που μεταδίδονται συνδέουν το συμβάν χρονικά με τον σεισμό που έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται σε μια ημέρα που ήδη είχε προκαλέσει αναστάτωση στην Ήπειρο, μετά τη δόνηση των 4,1 Ρίχτερ στην περιοχή της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ