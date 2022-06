Σεισμός στο Αφγανιστάν: Στους 950 έφτασαν οι νεκροί

Οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών που έπληξε σήμερα τα ξημερώματα το Αφγανιστάν έφτασαν τους 950, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας, ενώ πρόσθεσε ότι άλλοι 610 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο σεισμός σημειώθηκε σήμερα στη 01:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 23:30 χθες, Τρίτη, ώρα Ελλάδας), την ώρα που πολλοί άνθρωποι κοιμόντουσαν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 44 χιλιόμετρα από την πόλη Χοστ (πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας), στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, και έγινε αισθητός σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, ως το Πακιστάν και την Ινδία, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατεστραμμένα σπίτια στους δρόμους ενός χωριού. Τοπικές πηγές από την επαρχία Πακτίκα ανέφεραν ότι λόγω του σεισμού σημειώθηκε κατολίσθηση.

Συλλυπητήριο μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών

«Είμαστε βαθύτατα συντετριμμένοι από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και τις ζημιές που προκάλεσε ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε σήμερα το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους, τους τραυματίες και όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία» προσθέτει.

