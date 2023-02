Σεισμός – Συρία: Η συγκλονιστική στιγμή που διασώστες βγάζουν νεογέννητο από τα συντρίμμια – ΒΙΝΤΕΟ

Το Χαλέπι που τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο του εμφυλίου πολέμου στη Συρία δέχθηκε ακόμα ένα χτύπημα, αυτή τη φορά από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Τουρκία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Τα σωστικά συνεργεία που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στις σεισμόπληκτες περιοχές δίνουν μάχη με το χρόνο προκειμένου να απεγκλωβίσουν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Μάλιστα μία ομάδα διασωστών εντόπισε ζωντανό νεογέννητο βρέφος το οποίο ήταν ακόμη ενωμένο με τον ομφάλιο λώρο με τη νεκρή μητέρα του. Το κοριτσάκι είναι το μοναδικό μέλος οικογένειας που επέζησε μετά τον φονικό σεισμό. Η οικογένεια ζούσε σε μία τετραώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε σαν «χάρτινος» πύργος από τονσεισμό. Οι διασώστες αρχικά εντόπισαν τον νεκρό πατέρα του βρέφους, του Αμπντάλα Μλεϊχάν, της μητέρας του Άαφρα, τριών αδελφών της, του αδελφού της και της θείας της.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνεται ένας άνδρας να κρατά μέσα στα ερείπια ένα γυμνό βρέφος, καλυμμένο με σκόνη, με τον ομφάλιο λώρο να κρέμεται. Την ώρα που θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στους μηδέν βαθμούς Κελσίου, ένας άλλος ρίχνει μια κουβέρτα για να καλύψει το νεογέννητο. Το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της κοντινής πόλης Αφρίν.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

