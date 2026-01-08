Σεισμός τα ξημερώματα στα Αντικύθηρα

Τα ξημερώμα της Πέμπτης 8/01/2026, κατεγράφη σεισμός ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης 4,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, εντοπίζεται στα 91 Χλμ. Δυτικά, Νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8 χλμ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



