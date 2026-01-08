Σεισμός τα ξημερώματα στα Αντικύθηρα

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 8/01/2026, ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Σεισμός τα ξημερώματα στα Αντικύθηρα
08 Ιαν. 2026 7:18
Pelop News

Τα ξημερώμα της Πέμπτης 8/01/2026, κατεγράφη σεισμός ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης 4,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ,  εντοπίζεται στα 91 Χλμ. Δυτικά, Νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8 χλμ.

Σεισμός τα ξημερώματα στα Αντικύθηρα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:53 Καιρός: Για δύο ψυχρά μέτωπα εξπρές με χιόνια προειδοποιεί ο Μαρουσάκης
11:26 Πάτρα: Διακοπή ρεύματος σε Μπεγουλάκι και Μεσσάτιδα
11:18 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 16 ετών
11:11 Οι Ανδρες της ΝΕΠ ξανά στην πισίνα, «ναυμαχία» με Ηλιούπολη
11:10 Πάτρα: Εξελίξεις στο φονικό σε κλάμπ, παραδίδεται ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος
11:00 Από αύριο και πάλι Λαϊκές Αγορές: Πήραν διαβεβαιώσεις, αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις
10:56 Βουλή: Η αντιπολίτευση ζητά απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:50 Ο Προμηθέας ισοφαρίζει τη Σαλόν και ξαναπάει στη Γαλλία
10:47 Ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας στον Peloponnisos FM 103,9 – Οι νέες μεγάλες συμμετοχές
10:46 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονη για απάτη με πρόσχημα ΔΕΔΔΗΕ
10:41 Λίβανος: Ολοκλήρωση πρώτης φάσης αφοπλισμού Χεζμπολάχ νότια του Λιτάνι
10:27 Χατζηδάκης για αγροτικά μπλόκα: Η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής
10:22 Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ
10:14 Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι Ιωαννίνων ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα
10:08 Τετράδα της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων πόλο
10:05 Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στο Μπεγουλάκι
10:00 Οι αγρότες σε τροχιά σύγκρουσης με την Κυβέρνηση: Συναγερμός και τελεσίγραφα
9:51 Τραμπ – Πέτρο: Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μετά τις απειλές
9:48 Η Eνωση Γονέων Πάτρας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
9:43 Τσιάρας: «Τα μπλόκα υπονομεύουν τον αγώνα των αγροτών»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ