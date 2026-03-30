Σεισμός τα ξημερώματα στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας

Το επίκεντρο εντοπίστηκε βορειοδυτικά της Φλώρινας

30 Μαρ. 2026 7:52
Pelop News

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 30 Μαρτίου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:18 π.μ. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 123 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Κρυσταλλοπηγής, κοντά στη μεθοριακή γραμμή.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που κατατάσσει τον σεισμό στις επιφανειακές δονήσεις. Παρά το γεγονός ότι έγινε αισθητός σε ορισμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, δεν έχουν αναφερθεί κλήσεις στην Πυροσβεστική για ζημιές ή τραυματισμούς.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της δραστηριότητας στην περιοχή, η οποία πάντως χαρακτηρίζεται ως συνήθης για τα δεδομένα της τοπικής σεισμικότητας.

