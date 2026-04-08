Σεισμός ταρακούνησε τη Λακωνία, σε ποια περιοχή
Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές σε κτίρια
«Συναγερμός» το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, από σεισμό μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Λακωνία.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων και εντοπίστηκε στα νότια της χώρας ανοιχτά της Λακωνίας.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 85 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.
