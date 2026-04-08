Σεισμός ταρακούνησε τη Λακωνία, σε ποια περιοχή

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές σε κτίρια

08 Απρ. 2026 15:35
Pelop News

«Συναγερμός» το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, από σεισμό μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Λακωνία.

[contaisu_summary]

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων και εντοπίστηκε στα νότια της χώρας ανοιχτά της Λακωνίας.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 85 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.

