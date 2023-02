Σεισμός Τουρκία: Μεγάλη φωτιά σε λιμάνι της πόλης Ισκεντερούν

Ισχυρή φωτιά ξέσπασε στο λιμάνι του Ισκεντερούν, μετά τον φονικό σεισμό που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Τουρκία. Το Ισκεντερούν είναι μία από τις πολλές περιοχές που χτύπησε ο Εγκέλαδος των 7.7 Ρίχτερ προκαλώντας χιλιάδες θανάτους και ζημιές.

A massive fire started in the port of Iskenderun in Turkey after an earthquake, the flames quickly spread among hundreds of shipping containers, the Sabah newspaper pic.twitter.com/jwptNKOUDj

