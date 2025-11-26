Σεμερτζίδου σε Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι»

Αγρότισσα δήλωσε κατ’ επάγγελμα η Καλλιόπη Σεμερτζίδου στην κατάθεσή της, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

26 Νοέ. 2025 10:37
Pelop News

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που καταθέτει σήμερα Τετάρτη 26/11/2025 στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε αγρότισσα.

Σύμφωνα με τον Realfm 97,8 η Καλλλιόπη Σεμερτζίδου, που έγινε γνωστή για τα πολυτελή αυτοκίνητα που οδηγούσε, ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί σε δημοσιεύματα αλλά εξήγησε ότι δεν γνωρίζει ποιος ή με ποια κίνητρα την στοχοποιεί.

«Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι» τόνισε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη για τα πολυτελή αυτοκίνητα που οδηγεί η Καλλιόπη Σεμερτζίδου υπογράμμισε ότι ανήκουν στον σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία και διευκρίνισε ότι το 2004 απέκτησε τη Ferrari και το 2016 την Porsche.

«Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα , σε άλλους τα σπίτια, σε άλλους οι πισίνες», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ανέφερε ότι ελέγχθηκε εξονυχιστικά και διαφωνεί με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο περιέγραφε ένα μεθοδευμένο σχέδιο με αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να γίνουν μετρητά.

Μάλιστα κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Καλλιόπη Σεμερτζίδου έδωσε αναλυτικά τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, το 2019 πήρε 3.450 ευρώ, το 2020 4.052 ευρώ, το 2021 8.684 ευρώ, το 2022 14.127 ευρώ, το 2023 50.965 ευρώ και το 2024 54.829 ευρώ.

