Σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα: Η 13χρονη κόρη του Κιμ στο προσκήνιο της εξουσίας

Στο επίκεντρο διεθνών αναλύσεων βρίσκεται το ενδεχόμενο διαδοχής στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας, καθώς πληροφορίες από τη νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών κάνουν λόγο για πιθανή ανάδειξη της 13χρονης κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Ε, ως μελλοντικής διαδόχου.

Η εκτίμηση βασίζεται κυρίως στην αυξανόμενη παρουσία της σε δημόσιες εμφανίσεις υψηλού συμβολισμού, όπως στρατιωτικές εκδηλώσεις, πολιτικές τελετές και επίσημες επισκέψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε και το ταξίδι της στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο, το πρώτο γνωστό ταξίδι της εκτός χώρας.

Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών, η πιθανότητα επίσημης ανάδειξής της ενδέχεται να φανεί και στο επόμενο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, όπου αναμένεται να καθοριστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις της χώρας για την επόμενη πενταετία.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η συστηματική δημόσια παρουσία της και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται δίπλα στον πατέρα της — συχνά ισότιμα και όχι σε δευτερεύοντα ρόλο — αποτελούν ενδείξεις ότι προετοιμάζεται για ενεργότερη πολιτική συμμετοχή.

Η Κιμ Τζου Ε είναι το μοναδικό παιδί του ηγέτη που έχει παρουσιαστεί δημόσια. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει και μεγαλύτερο γιο, ωστόσο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στα κρατικά μέσα ούτε έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η πρώτη αναφορά στην ύπαρξή της έγινε το 2013, όταν ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Ντένις Ρόντμαν μίλησε δημόσια για τη συνάντησή του με την οικογένεια του Βορειοκορεάτη ηγέτη. Η ίδια εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κρατική τηλεόραση το 2022, κατά την επιθεώρηση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου μαζί με τον πατέρα της.

Έκτοτε οι εμφανίσεις της έχουν αυξηθεί, συχνά συνοδευόμενες από έντονο συμβολισμό, καθώς στο ιδιαίτερα ελεγχόμενο επικοινωνιακό περιβάλλον της χώρας κάθε δημόσια εικόνα θεωρείται προσεκτικά σκηνοθετημένη.

Παράλληλα, προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι μια πιθανή διάδοχος είναι γυναίκα σε μια κοινωνία με έντονα πατριαρχικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η επιρροή της αδελφής του Κιμ, Κιμ Γιο Γιονγκ, που κατέχει σημαντικό ρόλο στο καθεστώς, δείχνει ότι οι ισορροπίες ενδέχεται να μεταβάλλονται.

Παραμένει άγνωστο γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν — ο οποίος θεωρείται ακόμη νέος και δραστήριος — φαίνεται να προετοιμάζει ήδη το ζήτημα της διαδοχής. Οι εξελίξεις αυτές, πάντως, τροφοδοτούν διεθνείς συζητήσεις για το μέλλον της Βόρειας Κορέας και για το κατά πόσο μια νέα γενιά της δυναστείας Κιμ θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές στην πορεία της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



