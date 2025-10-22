«Σέρρες»: Η σκηνή που έγραψε ιστορία στην τηλεόραση

Μία σκηνή που χαρακτηρίζεται ήδη ως «ορόσημο ορατότητας και αποδοχής» προβλήθηκε στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στον ΑΝΤ1.

Ο Οδυσσέας και ο Άγγελος μοιράστηκαν μία από τις πιο δυνατές ερωτικές σκηνές που έχουν παρουσιαστεί στη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση, σηματοδοτώντας τη συναισθηματική κορύφωση της μεταξύ τους σχέσης.

Η στιγμή εκτυλίχθηκε όταν ο Άγγελος, έχοντας ολοκληρώσει τη δική του εσωτερική αναζήτηση, πλησίασε τον Οδυσσέα στο καφέ και του εξομολογήθηκε ανοιχτά τον έρωτά του. Οι δύο χαρακτήρες αφέθηκαν στα συναισθήματά τους σε μία πράξη που περιγράφεται ως γεμάτη ειλικρίνεια, τρυφερότητα και πάθος, αναδεικνύοντας τη στιγμή ως μια στιγμή αλήθειας και προσωπικής ελευθερίας.

Για τον πρωταγωνιστή, Οδυσσέα, η επιστροφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του μετατρέπεται σε νέα αρχή, φέρνοντας μαζί της την αποδοχή και την άνευ όρων αγάπη.

Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποθέωσαν τη φυσικότητα των ερμηνειών και την αφοπλιστική ευαισθησία της σκηνοθεσίας, κάνοντας λόγο για μία από τις «πιο όμορφες και θαρραλέες» ερωτικές στιγμές που έχει δείξει ποτέ η ελληνική οθόνη.

Με αφορμή τη σκηνή,θα ήθελα να πω προς τα straight ελληνικά τηλεοπτικά ζευγάρια ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ.

Υπάρχουν εξαιρέσεις,αλλά γενικά υπάρχει θέμα.

Ναι είναι η χημεία των ηθοποιών που μετράει αλλά και το φιλί πόσο σημαντικό είναι στο acting ΜΠΡΑΒΟ στους Αλέξανδρο+Γιώργο🫠#serres pic.twitter.com/R1EnLdC787 — Γιώτα (@giwta_d) October 21, 2025

Γιώργο Καπουτζιδη δεν εισαι ενα δωρο στην ελληνικη τηλεόραση. Είσαι ενα δωρο στην ελληνικη κοινωνία. Γιατι απο τα μικρατα σου μέχρι τωρα,πλαθεις χαρακτήρες,κοσμους,συναισθήματα και μας κανεις να βλέπουμε τον κοσμο εστω λιγο πιο φωτεινο,πιο ισότιμο,με ολα τα χρώματα μαζί. #Serres — Το AlterEgo της Ντένης (@helluvahope) October 21, 2025





