Σέρρες: Νέα στοιχεία για τη 60χρονη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Είχε απασχολήσει το σχολείο και πριν το σοκαριστικό περιστατικό

Σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά της 60χρονης καθηγήτριας στις Σέρρες, η οποία συνελήφθη μετά το περιστατικό φίμωσης 13χρονου μαθητή με μονωτική ταινία, εγείρουν νέες αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολικό περιβάλλον, η εκπαιδευτικός είχε απασχολήσει ξανά την εκπαιδευτική κοινότητα, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το σοκαριστικό επεισόδιο στην τάξη.

Όπως αναφέρεται, πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε σημειωθεί ένα παράδοξο περιστατικό στο προαύλιο του σχολείου, όταν η καθηγήτρια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «είδε τον πατέρα της» στα μάτια μιας αδέσποτης γάτας. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κινητοποίησε την εκπαιδευτική κοινότητα και οδήγησε στην έναρξη εσωτερικής διερεύνησης για το ιστορικό και τη συμπεριφορά της.

Τα σημάδια ανησυχίας φαίνεται πως πολλαπλασιάστηκαν, με αποκορύφωμα το περιστατικό που καταγγέλθηκε την Παρασκευή, κατά την πρώτη διδακτική ώρα. Η 60χρονη φέρεται να φίμωσε με μονωτική ταινία το στόμα ενός 13χρονου μαθητή, επειδή, όπως υποστήριξε, έκανε φασαρία με συμμαθητές του, ενώ φέρεται να ζήτησε από άλλον μαθητή να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στην Ασφάλεια Σερρών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της καθηγήτριας και την παραπομπή της ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ αναμένονται οι επίσημες ενέργειες των αρμόδιων εκπαιδευτικών και δικαστικών αρχών για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

