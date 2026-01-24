Σέρρες: Νέα στοιχεία για τη 60χρονη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Είχε απασχολήσει το σχολείο και πριν το σοκαριστικό περιστατικό

Νέα στοιχεία για τη συμπεριφορά της 60χρονης καθηγήτριας που συνελήφθη στις Σέρρες μετά τον προπηλακισμό 13χρονου μαθητή έρχονται στο φως, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για προηγούμενα περιστατικά που είχαν προκαλέσει ανησυχία στο σχολικό περιβάλλον.

Σέρρες: Νέα στοιχεία για τη 60χρονη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - Είχε απασχολήσει το σχολείο και πριν το σοκαριστικό περιστατικό
24 Ιαν. 2026 14:36
Pelop News

Σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά της 60χρονης καθηγήτριας στις Σέρρες, η οποία συνελήφθη μετά το περιστατικό φίμωσης 13χρονου μαθητή με μονωτική ταινία, εγείρουν νέες αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολικό περιβάλλον, η εκπαιδευτικός είχε απασχολήσει ξανά την εκπαιδευτική κοινότητα, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το σοκαριστικό επεισόδιο στην τάξη.

Όπως αναφέρεται, πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε σημειωθεί ένα παράδοξο περιστατικό στο προαύλιο του σχολείου, όταν η καθηγήτρια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «είδε τον πατέρα της» στα μάτια μιας αδέσποτης γάτας. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κινητοποίησε την εκπαιδευτική κοινότητα και οδήγησε στην έναρξη εσωτερικής διερεύνησης για το ιστορικό και τη συμπεριφορά της.

Τα σημάδια ανησυχίας φαίνεται πως πολλαπλασιάστηκαν, με αποκορύφωμα το περιστατικό που καταγγέλθηκε την Παρασκευή, κατά την πρώτη διδακτική ώρα. Η 60χρονη φέρεται να φίμωσε με μονωτική ταινία το στόμα ενός 13χρονου μαθητή, επειδή, όπως υποστήριξε, έκανε φασαρία με συμμαθητές του, ενώ φέρεται να ζήτησε από άλλον μαθητή να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στην Ασφάλεια Σερρών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της καθηγήτριας και την παραπομπή της ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ αναμένονται οι επίσημες ενέργειες των αρμόδιων εκπαιδευτικών και δικαστικών αρχών για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:48 Νίκος Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δεν αγαπάει όσους δουλεύουν για εκείνη» – Γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει
14:36 Σέρρες: Νέα στοιχεία για τη 60χρονη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Είχε απασχολήσει το σχολείο και πριν το σοκαριστικό περιστατικό
14:24 Αμαλιάδα: Έκλεψαν πορτοφόλι και “σάρωσαν” τις αγορές με τις κάρτες του θύματος
14:24 Πάτρα: Εμπρησμός (;) αυτοκινήτου τα ξημερώματα – Ολοσχερής καταστροφή ΙΧ και ζημιές σε δύο ακόμη οχήματα ΦΩΤΟ
14:12 Σελιανίτικα και Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για κατοχή κάνναβης σε αστυνομικούς ελέγχους
14:00 Πέθανε η Αναστασία Αθήνη – Η γυναίκα πίσω από το ιστορικό χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη
14:00 Η αγορά ακινήτων στο όριο: Τιμές, δάνεια και ξένοι αγοραστές αλλάζουν το παιχνίδι
13:48 Νέα ένταση στα Βορίζια μετά το μακελειό: Μήνυση και συλλήψεις γονέων του 39χρονου – Στο νοσοκομείο ο πατέρας
13:36 Γροιλανδία προς ΗΠΑ: «Τα ορυκτά μας δεν είναι προς πώληση – η κυριαρχία δεν διαπραγματεύεται»
13:35 Συλλήψεις για ναρκωτικά και μέθη σε Πύργο και Αγρίνιο – Εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης σε ελέγχους της ΕΛΑΣ
13:26 Πάτρα: Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδηγός συνελήφθη μετά από τροχαίο
13:24 ΒΙΝΤΕΟ-σοκ από τα Βριλήσσια: Η στιγμή που οδηγός παρασύρει υπάλληλο των ΕΛΤΑ μετά από καβγά για δέμα
13:21 Πάτρα: Γιγαντιαία επιχείρηση του Λιμενικού – Πάνω από 178 κιλά ναρκωτικών σε φορτηγό από Ιταλία, δύο συλλήψεις ΦΩΤΟ
13:12 Πάτρα: Επιστρέφει η διάλεξη «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»
13:00 Θεσσαλονίκη: 30χρονος παρίστανε τον αστυνομικό με αλεξίσφαιρο και μπλε φάρους – Συνελήφθη από την Ομάδα «Ζ»
12:48 Τέλος στη γραφειοκρατία: Απλούστευση 400 διαδικασιών και «ψηφιακό Δημόσιο» το 2026 – Όλες οι αλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις
12:36 Ζάκυνθος: Ζούσε 10 χρόνια ως πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατό του
12:33 Τραγωδία στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νεκρός ο 25χρονος μοτοσικλετιστής που ενεπλάκη σε τροχαίο με νταλίκα ΒΙΝΤΕΟ
12:24 Φωτιά-κόλαση στο Μπρονξ: Πύρινη λαίλαπα σε 17ώροφο κτίριο, φόβοι για εγκλωβισμένους
12:12 Κρίσεις ΕΛΑΣ: Διατηρητέος ο Θεόδωρος Τσάτσαρης στη Δυτική Ελλάδα – Όλα τα ονόματα των Υποστρατήγων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ