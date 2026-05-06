Σέρρες: Σειρά επισκέψεων της Δόμνας Μιχαηλίδου και το βράδυ στην εκδήλωση για τον ψηφιακό εθισμό

Στις Σέρρες θα βρεθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, με πρόγραμμα που περιλαμβάνει επισκέψεις σε δομές φροντίδας και συμμετοχή σε ανοιχτή εκδήλωση για τον ψηφιακό εθισμό. Η απογευματινή παρουσία της στο Elpida Resort έχει ήδη ανακοινωθεί δημόσια από τους διοργανωτές.

06 Μάι. 2026 15:00
Σειρά επαφών και επισκέψεων θα πραγματοποιήσει στις Σέρρες η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου την Πέμπτη 7 Μαΐου, σε μια επίσκεψη που συνδυάζει παρεμβάσεις σε δομές κοινωνικής φροντίδας και συμμετοχή σε δημόσια συζήτηση για ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο οικογένειες και νέους, τον ψηφιακό εθισμό.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει δοθεί, η υπουργός θα μεταβεί από τις 17:15 έως τις 18:00 στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών, το πρώην ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου, συνεχίζοντας έτσι τις επαφές της με δομές που σχετίζονται με την κοινωνική μέριμνα και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία.

Αμέσως μετά, από τις 18:05 έως τις 18:30, θα επισκεφθεί την Κωστοπούλειο Στέγη, μονάδα χρονίων παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου αναμένεται να ενημερωθεί για τη λειτουργία της δομής και τις ανάγκες που αντιμετωπίζει.

Το βράδυ, από τις 19:05 έως τις 20:10, η Δόμνα Μιχαηλίδου θα συμμετάσχει στην εκδήλωση με θέμα τις σύγχρονες μορφές εθισμού και ειδικότερα τον ψηφιακό εθισμό, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Elpida Resort & Spa. Η εκδήλωση έχει ανακοινωθεί για τις 19:00 και διοργανώνεται με πρωτοβουλία του βουλευτή Σερρών Τάσου Χατζηβασιλείου.

Στην ίδια εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βουλευτής Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Αθανάσιος Θεοχάρης. Το θέμα της συζήτησης έχει παρουσιαστεί δημοσίως ως «Σύγχρονη Κοινωνία και Εθισμός. Νέες Μορφές, Νέες Γενιές», δίνοντας έμφαση στις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιακή καθημερινότητα.

Η παρουσία της υπουργού στις Σέρρες έρχεται έτσι να συνδεθεί τόσο με το πεδίο της κοινωνικής φροντίδας όσο και με ένα θέμα που αγγίζει πλέον άμεσα την οικογένεια, την παιδική ηλικία και τη δημόσια υγεία, σε μια συζήτηση που διευρύνεται όλο και περισσότερο.

