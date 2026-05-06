Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: «Με σοφιστείες επιχειρεί να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί, όπως ανέφερε, να δημιουργήσει σύγχυση με σοφιστείες, προκειμένου να δικαιολογήσει την επιλογή της κυβέρνησης να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς της, σε υποθέσεις που συνδέονται με δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξεφύγει από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μέσα από αντιφάσεις και διπλή επιχειρηματολογία, ζητώντας, όπως είπε, καθαρές απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του έθεσε τη διαφορετική, κατά τον ίδιο, στάση της κυβέρνησης σε διαφορετικές υποθέσεις. Ειδικότερα, διερωτήθηκε γιατί στην περίπτωση των Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου η κυβερνητική πλευρά υποστήριζε ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να παίζουν τον ρόλο του ανακριτή και ότι έπρεπε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, η οποία με ταχεία διαδικασία θα οδηγούσε τις υποθέσεις στο δικαστικό συμβούλιο, ενώ τώρα, στην περίπτωση των Μάκη Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, η ίδια κυβέρνηση – όπως καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ – εμφανίζεται να αξιολογεί η ίδια την ουσία των στοιχείων και να αποφαίνεται ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις.

Διαβάστε επίσης: Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Θέλει να αποτινάξει το 2015» – Τι είπε για επιτελικό κράτος και Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο Κώστας Τσουκαλάς έθεσε, επίσης, ευθέως το ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει αλλάξει στάση ως προς το άρθρο 86 του Συντάγματος. Όπως σημείωσε, εάν μέχρι πρότινος το κυβερνητικό αφήγημα ήταν ότι το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργούσε αρνητικά και ότι οι υποθέσεις έπρεπε να οδηγούνται απευθείας στον φυσικό δικαστή, τότε τώρα γεννάται το ερώτημα γιατί εμφανίζεται να ακολουθεί διαφορετική γραμμή. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να καταδείξει ασυνέπεια, αφήνοντας παράλληλα αιχμές ότι η μεταβολή στάσης συνδέεται περισσότερο με εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία παρά με σταθερή θεσμική λογική.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε τις κυβερνητικές επιλογές και με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, υποστηρίζοντας ότι από τις δηλώσεις Μαρινάκη προκύπτει εμμέσως πως δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση, επειδή αυτό δεν εξυπηρετεί την κυβέρνηση. Μάλιστα, στη δήλωσή του έκανε λόγο για δημόσιο εκβιασμό της κυβέρνησης από «Ισραηλινό απόστρατο», προσδίδοντας ακόμη πιο οξύ τόνο στην πολιτική αντιπαράθεση.

Η παρέμβαση Τσουκαλά προστίθεται σε μια ήδη κλιμακούμενη πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο τη λειτουργία των θεσμών, τις ποινικές δικογραφίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία επιλέγει να τις διαχειριστεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



