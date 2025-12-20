Σέρρες: Συνελήφθησαν «τρεις» επ’ αυτοφώρω για διάρρηξη διαμερίσματος άρπαξαν ρολόγια 15.000 ευρώ

Οι δράστες εντοπίστηκαν από περιπολούντες αστυνομικούς

20 Δεκ. 2025 16:48
Pelop News

Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν στις Σέρρες χθες (19/12/20250 για διάρρηξη διαμερίσματος συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του αστυνομικού τμήματος Σερρών. Οι τρεις τους παραβίασαν την είσοδο διαμερίσματος και αφαίρεσαν 2 ρολόγια συνολικής αξίας 15.000 ευρώ.

Οι δράστες που εντοπίστηκαν από περιπολούντες αστυνομικούς επιβιβάστηκαν σε όχημα και προκειμένου να διαφύγουν ανέπτυξαν ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, προέκυψε ότι την ίδια μέρα σε περιοχή των Σερρών αφαίρεσαν από όχημα τις δύο πινακίδες κυκλοφορίας και στις 5 Δεκεμβρίου 2025 παραβίασαν την είσοδο οικίας σε άλλη περιοχή των Σερρών, αφαιρώντας κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας 10.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Σε έρευνα που έγινε στο όχημα βρέθηκαν τα δύο κλεμμένα ρολόγια και οι δύο κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, τα οποία και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και δύο κουκούλες, ένα ζευγάρι γάντια και δύο κατσαβίδια, που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

