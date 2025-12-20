Κύκλωμα ναρκωτικών με «σφραγίδα» εκ των έσω: Στο εδώλιο και υπαρχιπυροσβέστης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρή υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, με εμπλοκή στελέχους των Σωμάτων Ασφαλείας, αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι συλλήψεις φέρνουν στο φως ένα οργανωμένο δίκτυο με συστηματική δράση και ξεκάθαρη οικονομική λειτουργία.

20 Δεκ. 2025 16:00
Pelop News

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 38χρονος υπαρχιπυροσβέστης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούν, εκτός από τον υπαξιωματικό της Πυροσβεστικής, δύο ιδιώτες ηλικίας 39 και 32 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο υπαρχιπυροσβέστης φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών. Η ενδελεχής προανακριτική διαδικασία αποκάλυψε ότι προμηθευόταν συστηματικά ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης τύπου «skunk» και κοκαΐνης, τις οποίες διέθετε έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Ως βασικός προμηθευτής του ταυτοποιήθηκε ο 39χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, διακινούσε σχεδόν καθημερινά υδροπονική και κατεργασμένη κάνναβη υψηλής ποιότητας, καθώς και κοκαΐνη. Η οικία του φέρεται να χρησιμοποιούνταν τόσο ως χώρος αποθήκευσης και επεξεργασίας, όσο και ως σημείο πώλησης, ενώ για συγκεκριμένους «πελάτες» παρέδιδε ο ίδιος τις ουσίες σε προκαθορισμένα σημεία.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τον 39χρονο και τις διέθετε περαιτέρω σε τρίτους. Επιπλέον, στην κατοχή του εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης με τέσσερα δενδρύλλια σε πλήρη ανθοφορία.

Σύμφωνα με τα προανακριτικά στοιχεία, το διάστημα από 12 Οκτωβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2025, ο 39χρονος φέρεται να προχώρησε σε τουλάχιστον 36 πράξεις διακίνησης ναρκωτικών, ο 32χρονος σε πέντε και ο υπαρχιπυροσβέστης σε τρεις. Η τιμή πώλησης είχε σταθεροποιηθεί στα 10 ευρώ ανά γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης και στα 50 ευρώ ανά γραμμάριο κοκαΐνης.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και από τις σωματικές έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης, ζυγαριές ακριβείας, χειρόγραφες σημειώσεις, μεταλλικοί τρίφτες, σπόροι κάνναβης, τέσσερα δενδρύλλια σε σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας, εξοπλισμός ελεγχόμενης ωρίμανσης, κινητά τηλέφωνα και μικρό χρηματικό ποσό.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη συνολική αποτύπωση του κυκλώματος και των εμπλεκόμενων προσώπων.

16:00 Κύκλωμα ναρκωτικών με «σφραγίδα» εκ των έσω: Στο εδώλιο και υπαρχιπυροσβέστης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
