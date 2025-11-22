Σέρρες: Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση του 86χρονου κυνηγού – Εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή

Νεκρός εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ο 86χρονος κυνηγός που αγνοούνταν από την Παρασκευή σε ορεινή περιοχή στο Καλόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας στις Σέρρες. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία στο Κεφαλοχώρι, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μεγάλης επιχείρησης αναζήτησης που είχε κινητοποιήσει αρχές και εθελοντές.

Σύμφωνα με το ertnews, ο 86χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε απομονωμένο σημείο δίπλα σε μαντρί, με τις αρχές να ξεκινούν άμεσα την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του. Ο άνδρας είχε μεταβεί για κυνήγι από το πρωί της Παρασκευής, όπως συνήθιζε, χρησιμοποιώντας το μηχανάκι του. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν έδωσε κανένα ίχνος ζωής, με αποτέλεσμα η οικογένειά του να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού από την αστυνομία και την πυροσβεστική, ενώ οι κλήσεις στο κινητό του εμφάνιζαν ότι η συσκευή λειτουργούσε. Οι έρευνες διακόπηκαν με την πτώση του σκοταδιού και συνεχίστηκαν με το πρώτο φως του Σαββάτου.

Στην προσπάθεια εντοπισμού συνέδραμαν εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ, με πεζοπόρο τμήμα και drone, καθώς και ομοσπονδιακοί θηροφύλακες της Κ.Ο.Μ.Α.Θ., ενώ συμμετείχε και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σερρών.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ο 86χρονος εξετάζονται από τις αρχές, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του.

