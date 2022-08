 Σέρβος επίσκοπος έκανε κήρυγμα μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ: «Αν είχα όπλο, θα το χρησιμοποιούσα»

Σε μια πρωτοφανή και σοκαριστική για τα θρησκευτικά δεδομένα δήλωση προχώρησε μέσα από κήρυγμα του, ο επίσκοπος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Νικάνωρ Μπογκούνοβιτς του Μπανάτ, ο οποίος ορκίστηκε να καταραστεί όλους όσοι λάβουν συμμετοχή στην πορεία περηφάνιας στο Βελιγράδι, σε ότι αφορά την στήριξη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Με αφορμή το Europride, το οποίο διεξάγεται φέτος στο Βελιγράδι, ο Σέρβος επίσκοπος κάλεσε σε ένοπλες επιθέσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Σημειώνεται πως η σερβική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει το EuroPride, το οποίο γιορτάζει τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε όλη την ήπειρο, τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο σε χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Bishop Nikanor calls for an armed struggle against the LGBTIQ+ population. He cursed all those who will participate in EuroPride in September in Belgrade and even stated that he would use weapons against the participants. This is what fascism looks like. pic.twitter.com/IR78jZG6LY

— Dan Reznik (@reznikWSWS) August 13, 2022